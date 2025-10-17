Le médecin cathodique Michel Cymes profite de sa retraite pour faire ses débuts au théâtre dans «Secret(s) médical», pièce montée à Paris qu'il a coécrite et pour laquelle il a travaillé comme jamais «depuis la fac de médecine».

Michel Cymes profite de sa retraite pour faire ses débuts au théâtre dans «Secret(s) médical». Imago

Agence France-Presse Gregoire Galley

Chirurgien spécialisé en otorhinolaryngologie, cet adepte d'une vulgarisation médicale légère et sans tabou s'était déjà essayé à la comédie, avec des apparitions au cinéma et dans des séries.

Cette fois-ci, le médecin-star, qui a pris sa retraite de l'Assistance publique il y a trois ans, est l'interprète principal de «Secret(s) médical», à l'affiche du théâtre Saint-Georges à Paris jusqu'à début janvier avant une tournée.

La pièce met en scène quatre médecins dont un psychiatre et un chirurgien esthétique à la riche clientèle. A contre-emploi, Michel Cymes campe le gérant d'un restaurant où le groupe à l'habitude de se retrouver.

Au cours des conversations, le psychiatre révèle qu'un de ses patients est candidat à la présidentielle et souffre d'une pathologie incompatible avec les plus hautes fonctions de l'Etat. Se pose un dilemme crucial: faut-il briser le secret médical pour le bien commun ?

«Entre eux, les médecins parlent beaucoup, alors qu'on ne devrait pas, au nom du secret médical», rappelle à l'AFP Michel Cymes, toujours inscrit à l'Ordre des médecins.

«Epuisant»

«Avant, le médecin était seul avec ses patients et son bloc d'ordonnance. Aujourd'hui, les fuites peuvent intervenir plus facilement avec quelqu'un qui vous filme en entrant à l'hôpital si vous êtes célèbre, par exemple», ajoute-t-il.

La pièce se nourrit de l'humour carabin, mélange de potacherie et de blagues sexualisées en vogue chez les médecins. Cet humour «est parfois dénoncé par le public mais il est salvateur pour les médecins. On peut déconner comme des gamins parce qu'on a besoin d'évacuer la lourdeur de la tâche», confie Michel Cymes, coaché de façon intensive par le metteur en scène Philippe Lelièvre.

«J'ai dû apprendre en sept semaines ce que sûrement le Cours Florent enseigne en deux ans ! J'ai présenté de nombreuses conférences, donc je n'ai pas peur du public qui est un +shoot+ incroyable», souligne-t-il encore.

«Avec une remise en question tous les soirs, le théâtre exige une énorme concentration, un travail cognitif épuisant car j'ai 68 ans», dit-il, «mais je m'éclate !».