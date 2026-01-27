Charlotte Casiraghi, la nièce du prince Albert II de Monaco, publie jeudi un premier livre en solo, «La fêlure» (Julliard), présenté comme «une enquête» littéraire et philosophique sur les fragilités de l'existence.

Charlotte Casiraghi, la nièce du prince Albert II de Monaco, publie jeudi un premier livre en solo. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Ce livre n’est pas un traité, ni un récit, encore moins une confession», indique l'éditeur en présentant l'ouvrage de 380 pages.

Férue de littérature, Charlotte Casiraghi, 39 ans, précise avoir écrit «une enquête vivante, littéraire, et, je l'espère, brûlante» sur «les petites et les grandes tragédies de notre sort partagé».

Elle s'inspire pour cela de personnalités, notamment d'écrivains, qui «ont marqué» son parcours, comme Marguerite Duras, la poétesse Anna Akhmatova, le chanteur J.J. Cale ou le navigateur Bernard Moitessier.

Elle s'appuie en particulier sur une nouvelle du romancier américain Francis Scott Fitzgerald, qui a «osé dire ce que beaucoup taisent: qu'une vie peut se briser de l'intérieur, sans événement spectaculaire, sans drame visible».

Rencontres philosophiques

«On m'a souvent réduite à une image sur papier glacé, à une vie de rêve et de privilèges», écrit Charlotte Casiraghi dans l'introduction de «La fêlure», en faisant allusion à la médiatisation de la famille princière de Monaco.

«Ce livre répond sans doute à un besoin de déchirer cette surface, de ne plus être perçue comme une fonction désincarnée ou une abstraction, même s'il est tout sauf une confession ou une occasion de me livrer sans fard ni voiles sur les événements de ma vie», ajoute-t-elle.

Présidente des Rencontres philosophiques de Monaco, la fille de la princesse Caroline a co-écrit en 2018 avec le philosophe Robert Maggiori «Archipel des passions» (Seuil), autour de «la question du sensible».