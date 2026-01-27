  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Charlotte Casiraghi «On m'a souvent réduite à une vie de rêve et de privilèges»

Gregoire Galley

27.1.2026

Charlotte Casiraghi, la nièce du prince Albert II de Monaco, publie jeudi un premier livre en solo, «La fêlure» (Julliard), présenté comme «une enquête» littéraire et philosophique sur les fragilités de l'existence.

Charlotte Casiraghi, la nièce du prince Albert II de Monaco, publie jeudi un premier livre en solo.
Charlotte Casiraghi, la nièce du prince Albert II de Monaco, publie jeudi un premier livre en solo.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

27.01.2026, 07:58

27.01.2026, 08:27

«Ce livre n’est pas un traité, ni un récit, encore moins une confession», indique l'éditeur en présentant l'ouvrage de 380 pages.

Férue de littérature, Charlotte Casiraghi, 39 ans, précise avoir écrit «une enquête vivante, littéraire, et, je l'espère, brûlante» sur «les petites et les grandes tragédies de notre sort partagé».

Elle s'inspire pour cela de personnalités, notamment d'écrivains, qui «ont marqué» son parcours, comme Marguerite Duras, la poétesse Anna Akhmatova, le chanteur J.J. Cale ou le navigateur Bernard Moitessier.

Elle s'appuie en particulier sur une nouvelle du romancier américain Francis Scott Fitzgerald, qui a «osé dire ce que beaucoup taisent: qu'une vie peut se briser de l'intérieur, sans événement spectaculaire, sans drame visible».

Le point sur sa vie sentimentale. Dimitri Rassam évoque pour la première fois son divorce de Charlotte Casiraghi

Le point sur sa vie sentimentaleDimitri Rassam évoque pour la première fois son divorce de Charlotte Casiraghi

Rencontres philosophiques

«On m'a souvent réduite à une image sur papier glacé, à une vie de rêve et de privilèges», écrit Charlotte Casiraghi dans l'introduction de «La fêlure», en faisant allusion à la médiatisation de la famille princière de Monaco.

«Ce livre répond sans doute à un besoin de déchirer cette surface, de ne plus être perçue comme une fonction désincarnée ou une abstraction, même s'il est tout sauf une confession ou une occasion de me livrer sans fard ni voiles sur les événements de ma vie», ajoute-t-elle.

Présidente des Rencontres philosophiques de Monaco, la fille de la princesse Caroline a co-écrit en 2018 avec le philosophe Robert Maggiori «Archipel des passions» (Seuil), autour de «la question du sensible».

Les plus lus

Le long calvaire d'Isabelle Nanty: «Je suis arrogante avec la mort»
Valais: une fausse guide de montagne emmenait ses clients à 4000 m
Groenland: ce milliardaire qui souffle à l'oreille de Trump
Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule
Qui est Kristi Noem, cette ministre de Trump sous le feu des critiques ?
Que sont devenus les onze médaillés suisses de 2022 ?