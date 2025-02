Alors qu'elle vivait en Martinique à la fin des années 90, Nathalie Marquay s'est sentie très malade. L'ancienne Miss France a consulté pas moins de huit médecins. Aucun ne lui a vu autre chose que la dengue. Au bout de huit jours, la jeune femme de 30 ans a compris que ce n'était certainement pas ça.

Valérie Passello

«J'avais 5 de tension», se souvient-elle pour les journalistes de France Info qui l'ont interrogée à l'occasion de la journée consacrée à l'information sur le cancer.

Nathalie Marquay décide alors, malgré sa faiblesse et une grosse fièvre, d'aller consulter un autre médecin et prend la voiture, grâce à «une force en moi», dit-elle, qui la porte. Le médecin qu'elle consulte lui suggère de faire une prise de sang, qui n'avait pas été faite car «en 1998, on ne pensait pas à tout ça».

Les résultats de l'analyse sanguine sont catastrophiques. Il s'agit en fait d'une leucémie. Le médecin lui dit qu'elle aurait pu mourir dans les deux heures si elle n'était pas venue la consulter.

Un rapatriement en urgence en France et une hospitalisation à l'hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, un centre de référence pour le traitement des cancers, la mettent alors entre les mains d'une «équipe formidable». Le pronostic était sombre : «On me donnait un mois à vivre... Mais voyez, je suis toujours là», se réjouit la Miss France 1987.

Témoigner pour donner de l'espoir

Nathalie Marquay, qui a eu deux enfants avec son mari aujourd'hui décédé Jean-Pierre Pernaut, a également expliqué lors de son entretien sur France Info qu'elle avait refusé de subir une greffe de moelle, car celle-ci l'aurait «rendue à 100 % stérile».

Sa décision n'a plu ni aux médecins ni à sa famille : tous l'ont traitée de «folle», lui prédisant qu'elle «courait au suicide». Pourtant, assure-t-elle, «je sentais au fond de moi» qu'il ne fallait pas le faire, car son but était d'avoir des enfants. Un médecin de Villejuif l'a suivie «de très près» dans son objectif.

Après un an à Villejuif», Nathalie Marquay s'en est sortie. Joyeusement, aujourd'hui, l'animatrice veut donner de l'espoir aux malades avec son témoignage. «Et maintenant, je suis là, en pleine forme, avec une super étoile au-dessus de ma tête», assure Nathalie Marquay avec un grand sourire. Son époux, Jean-Pierre Pernaut, est décédé d'un cancer des poumons en 2022.

