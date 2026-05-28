«On n'en sort jamais vraiment» : Florent Pagny fait le point sur son cancer

Même s'il est en rémission d'un cancer des poumons, Florent Pagny préfère rester prudent. Avant une série de concerts qu'il va donner en Belgique, la star de The Voice a fait le point sur sa santé pour Soir Mag.

Florent Pagny a révélé être atteint d'un cancer du poumon en janvier 2022.

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Florent Pagny a accordé une interview à Soir Mag dans laquelle il expose sans détour son état de santé. Celui qui s'apprête à clore sa dernière saison dans The Voice et à entamer une série de concerts au Forest National en Belgique en juin, a révélé être atteint d'un cancer du poumon en janvier 2022. Mais aujourd'hui, en rémission, il va « bien».

Cependant, il refuse de crier victoire pour autant. «On n'en sort jamais vraiment. On peut se dire qu'on est tranquille pendant un moment, mais on sait qu'à chaque contrôle, ça peut changer», confie-t-il.

Le chanteur, qui compare la maladie à un «crabe qui reste un peu accroché», reste prudent. Il doit d'ailleurs repasser une batterie d'examens, incluant un IRM et un scanner, dès la semaine prochaine. «Depuis deux ans et demi, tous mes contrôles sont bons», précise-t-il, tout en soulignant que les mauvaises nouvelles peuvent resurgir à tout moment.

Malgré cette incertitude, Florent Pagny garde un optimisme à toute épreuve. «Pour l'instant, je continue sans y penser», déclare-t-il, ajoutant qu'il s'efforce de mettre la maladie de côté dans son quotidien. « Je n'y pense pas si on ne m'en parle pas, d'ailleurs je n'en parle jamais», assure Florent Pagny.