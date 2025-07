Marine Lorphelin a envoyé un message vidéo de prévention sur les réseaux sociaux à sa communauté. L'ex-Miss France a mis son public en garde contre les fausses vidéos d'elle vendant des « produits miracles» pour la santé.

Covermedia Covermedia

Marine Lorphelin a dénoncé des vidéos générées par intelligence artificielle (IA) avec son image pour vendre des produits de santé «miracles» sur les réseaux sociaux. L'ancienne Miss France 2013, devenue médecin, a mis en garde le public contre ces « fakes» créés par des vendeurs peu scrupuleux avec l'aide de l'IA.

«Stop, on vous manipule! Et on nuit à mon image», a-t-elle écrit sur Instagram dans la légende de la vidéo, où elle se confie sans fard sur le problème: «Je n'en peux plus!»

Diffusant certains exemples de « fake» pendant son message, Marine Lorphelin a dénoncé la façon dont ces escrocs «transforment (s)on visage et (s)a voix» pour vendre «des compléments alimentaires ou des produits miraculeux». Par souci d'intégrité professionnelle, la jeune médecin a rappelé à sa communauté qu'elle ne ferait «jamais la promotion» de tels produits «dont les effets n'ont pas été prouvés scientifiquement».

«On utilise mon image à mauvais escient, ça me porte préjudice et surtout, ça peut vous porter préjudice pour votre santé et aussi votre porte-monnaie parce que souvent, ces produits coûtent très cher», a-t-elle ajouté.

L'ex-reine de beauté a alors invité ses abonnés à la «vigilance extrême» et à «signaler tous ces contenus fake» afin d'aider «à faire le ménage».

«Et surtout, si une information santé vous paraît nouvelle, miraculeuse, n'hésitez pas à la vérifier, à en parler avec des professionnels de santé, ça peut être pharmacien ou médecin», a conclu Marine Lorphelin.