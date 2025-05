Le procès de Sean «Diddy» Combs pour trafic sexuel se poursuit à New York avec un nouveau témoignage renforçant celui de son ex-petite amie, Cassie Ventura. Une ancienne amie de la chanteuse aurait elle aussi été agressée par le rappeur, comme elle en a témoigné à la barre.

Sean ‘Diddy’ Combs

Covermedia Covermedia

P. Diddy aurait « tenté de défoncer» la porte d'entrée de la résidence de Cassie « avec un marteau» après l'avoir battue dans un hôtel, selon le témoignage de Kerry Morgan, une ancienne amie de la chanteuse, à New York le 19 mai (25).

Casandra Ventura, de son vrai nom, a elle-même témoigné la semaine dernière. La vidéo, rendue publique en 2024 par CNN, où on la voyait être sauvagement battue par le rappeur dans un hôtel de New York en 2016, a également été diffusée aux jurés.

Kerry Morgan a expliqué que le calvaire de chanteuse s'était poursuivi après cela, affirmant qu'elle avait été témoin des violences de l'ancien magnat du hip hop alors qu'elle séjournait chez Cassie.

« Il frappait la porte avec un marteau pour essayer de l'ouvrir», a-t-elle révélé à la cour, d'après le New York Post, ajoutant qu'elle avait été « terrifiée» en observant P. Diddy à travers le judas. « Je paniquais. Je crois que (Cassie) ne se souciait plus de savoir si (Sean Combs) allait entrer et la tuer.»

Selon l'ancienne proche de la chanteuse, cette dernière avait un œil au beurre noir au moment de la retrouver. P. Diddy serait arrivé chez Cassie seulement 30 minutes après l'arrivée de Kerry Morgan, qui aurait elle aussi été attaquée par le rappeur en 2018 alors qu'il tentait de savoir si sa compagne le trompait. L'incident aurait eu lieu dans l'appartement de la chanteuse à Hollywood Hills, où le rappeur aurait « étouffée» et laissé « des marques de doigts» sur le cou de la témoin. « Quand je me suis relevée, il m'a envoyé un cintre à la tête», a-t-elle ajouté.

Kerry Morgan aurait été soignée en urgence d'une commotion cérébrale à l'issue de cet incident, qui aurait causé la fin de son amitié avec Cassie.

P. Diddy est jugé pour trafic sexuel, racket et transport en vue de la prostitution, autant d'accusations pour lesquelles il a plaidé non coupable et risque la prison à vie. L'affaire se poursuit.