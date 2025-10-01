  1. Clients Privés
Malgré sa demande P. Diddy ne sera pas rejugé

Covermedia

1.10.2025 - 20:16

Le juge Arun Subramanian a rejeté la demande des avocats de Sean « Diddy» Combs de bénéficier d'un nouveau procès ou d'être acquitté avant sa condamnation vendredi prochain. Il a estimé, relate Variety, qu'aucune de ces deux actions n'était justifiée dans un document rendu mardi.

Sean 'Diddy' Combs
Sean 'Diddy' Combs

Covermedia

01.10.2025, 20:16

Un juge a rejeté la demande de Sean « Diddy» Combs de bénéficier d'un nouveau procès ou d'être acquitté avant de connaître sa sentence vendredi (3 oct. 25).

L'interprète de I'll Be Missing You a été reconnu coupable en juillet de deux chefs d'accusation de transport en vue de la prostitution, mais a été acquitté des chefs d'accusation plus graves de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs en vue du racket.

Avant de rendre sa sentence, le juge Arun Subramanian a rejeté la demande d'un nouveau procès ou d'un acquittement formulée par l'équipe juridique de Sean Combs, estimant que le gouvernement avait « présenté des preuves accablantes de la culpabilité de Combs» au cours du procès.

Dans son rapport de mardi, le juge a également déclaré que l'équipe de Sean Combs n'avait pas réussi à prouver que les chefs d'accusation de racket et de trafic sexuel avaient porté préjudice dans la décision rendue par le jury sur les accusations liées à la prostitution. « Le gouvernement a prouvé son argumentation à de nombreuses reprises. Cela pourrait suffire à éliminer la contestation de Combs», a-t-il écrit dans le document, rapporte Variety. « Si le préjudice avait été si important, on aurait pu s'attendre à ce que le jury condamne les chefs d'accusation les plus pertinents avant qu'il ne se répande et ne contamine les autres. Un nouveau procès n'est pas justifié», a-t-il tranché.

La décision du juge intervient peu après que les procureurs ont déposé lundi un mémorandum recommandant 11 ans de prison. La défense avait auparavant recommandé une peine de 14 mois.

L'ex-petite amie de P. Diddy, Cassie Ventura, qui a été un témoin clé au cours du procès, a également présenté une déclaration dans laquelle elle a révélé qu'elle avait quitté la région de New York parce qu'elle craignait des représailles si le musicien était libéré vendredi.

« J'ai tellement peur que, s'il est libéré, ses premières actions soient des représailles rapides contre moi et les autres personnes qui ont parlé de ses abus lors du procès», a écrit la chanteuse.

« Même si j'ai fait beaucoup de progrès pour me remettre de ses abus, j'ai toujours très peur de ce dont il est capable et de la méchanceté qu'il nourrit sans aucun doute à mon égard pour avoir eu le courage de dire la vérité», a ajouté Cassie, qui a témoigné alors qu'elle était enceinte de huit mois de son troisième enfant.

