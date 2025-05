Pamela Anderson se sent plus épanouie quand elle détermine elle-même son style. L'actrice a confié à InStyle qu'elle ne se soucie pas de plaire en ce moment.

Pamela Anderson veut être « intrépide» dans son style lors de ses apparitions en public. Covermedia

Covermedia Covermedia

L'ancienne star d'Alerte à Malibu est sa propre styliste depuis 2023, après que la rédactrice en chef et styliste française Carine Roitfeld lui a donné de l'assurance en complimentant son look lors de la semaine de la mode à Paris.

Bien qu'elle reconnaisse que les stylistes professionnels peuvent être utiles pendant les longues tournées de presse, Pamela Anderson a déclaré à InStyle qu'elle se sentait plus épanouie lorsqu'elle composait elle-même ses tenues.

« Je suis tout simplement plus heureuse lorsque je crée mon propre style, a-t-elle déclaré. Je trouve ma place dans le monde. Et je fais de mon mieux avec les outils qu'on m'a donnés. Cela ressemble à une confiance que j'ai essayé d'exprimer ou de trouver en moi.»

Elle poursuit: « Je veux être à l'aise. Je ne suis pas dans une relation. Ma relation est avec mon travail et avec moi-même en ce moment. Je n'ai donc pas besoin de regarder par-dessus mon épaule et de me demander si cela va leur plaire, ou si cela va lui plaire, ou quoi que ce soit d'autre. Je veux juste découvrir qui je suis. Je veux savoir quelle sera ma prochaine incarnation. Alors je joue, c'est tout. J'adore ça.»

L'actrice de 57 ans, qui a reçu des éloges pour avoir évité le maquillage sur le tapis rouge, aime travailler avec des créateurs tels que Tony Burch, The Row et Oscar de la Renta, et s'inspire des stars du vieil Hollywood comme Grace Kelly, Katharine Hepburn et Tippi Hedren.

Lors de la tournée de presse de son dernier film, The Last Showgirl, Pamela Anderson s'est efforcée de porter des vêtements simples et discrets, mais aussi d'être « entièrement couverte» pour prouver l'évolution de son style par rapport à son époque bombe des années 90.

« Parce que je ne suis pas seulement une femme sauvage dans une robe en caoutchouc. C'était amusant, mais vous savez, nous évoluons tous, a-t-elle expliqué. Je voulais vraiment trouver cette simplicité, ne pas jouer un personnage, parce que c'est facile pour moi », dit l'actrice que l'on verra bientôt dans une pièce de Tennessee Williams, lors du Festival de théâtre de Williamstown, dans le Massachusetts.

La comédienne a toutefois indiqué que le fait de voir des stars comme Beyoncé et Millie Bobby Brown rendre hommage à ses looks des années 90 lui avait donné « un peu de confiance».