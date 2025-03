Gene Hackman a été retrouvé mort avec sa femme Betsy Arakawa et l'un de leurs chiens à leur domicile, au Nouveau-Mexique, le 26 février. La compagnie du gaz a procédé à des recherches approfondies dont les résultats excluent un empoisonnement au gaz, dit la police du comté de Santa Fe.

Gene Hackman et Betsy Arakawa. (Photo d'archives) Cover Media

Covermedia, Cover Media Covermedia

Les responsables de la compagnie de gaz ont déclaré n'avoir trouvé «aucune fuite significative» de gaz ou de monoxyde de carbone au domicile de feu Gene Hackman.

L'acteur de French Connection a été retrouvé mort aux côtés de sa femme Betsy Arakawa et d'un de leurs chiens dans leur propriété de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, le 26 février. Gene Hackman avait 95 ans et son épouse 65 ans.

Malgré l'absence de signes évidents d'acte criminel, les policiers ont décidé que les décès étaient «suffisamment suspects pour nécessiter des recherches et une enquête approfondies». Le 4 mars, les représentants du shérif du comté de Sante Fe ont publié une mise à jour des inspecteurs de la New Mexico Gas Company (NMGC) dans laquelle ils confirment n'avoir trouvé aucune fuite de gaz importante au domicile du couple.

«La New Mexico Gas Company a confirmé avoir mené une enquête approfondie sur les fuites de gaz et le monoxyde de carbone au domicile de Gene Hackman en début de soirée le 26 février 2025», ont-ils déclaré dans un communiqué. «Il n'y a eu aucune découverte significative.»

L'enquêteur de la compagnie de gaz a signalé une fuite de gaz «minuscule» sur l'un des brûleurs de la cuisinière, enregistrant 0,33% de gaz dans l'air, mais a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une «quantité mortelle».

«Les quatre autres étiquettes rouges concernaient des violations du code – sans fuite de gaz ou de monoxyde de carbone – et concernaient un chauffe-eau et des allumeurs de bûches à gaz installés dans trois cheminées», ont-ils ajouté.

La semaine dernière, le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, a indiqué que les corps de Gene Hackman et de Betsy Arakawa n'avaient pas été testés pour un empoisonnement au monoxyde de carbone et que le pacemaker de la star d'«Unforgiven» avait enregistré son «dernier événement» le 17 février. Les rapports de toxicologie et d'autopsie n'ont pas encore été publiés.