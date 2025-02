Pascal Obispo met en garde contre les rumeurs sur son animosité contre la jeune génération de chanteurs, notamment Pierre Garnier. Dans l'émission Culture Médias, sur Europe 1, le chanteur et auteur-compositeur, assure au contraire qu'il « aime profondément» le gagnant de la Star Academy.

Le chanteur et auteur-compositeur n'a jamais dit ça, peut-on résumer de ce qu'il affirme sur ses propos cinglants concernant Pierre Garnier et Marine Delplace, les gagnants de la «Star Academy». Ses mots malheureux avaient fait réagir le public, et le chanteur a décidé de «débuguer» l'incident.

En ces temps où la désinformation fait la loi, où les vraies informations ont l'air de fake news, démêler le vrai du faux devient sioux. Et Pascal Obispo met en garde. «Faut pas lire ce qu'il se raconte», dit-il dans l'émission «Culture Médias», sur Europe 1, le 10 février.

«J'ai dit que ça allait trop vite. Ce n'est pas du tout négatif. Ceux qu'on monte, je trouve qu'on les voit beaucoup», explique-t-il.

S'il s'inquiète, c'est pour leur bien. «On les monte trop haut, tout d'un coup. Ça peut être compliqué pour eux, parce que c'est beaucoup de pression. Je ne suis pas dur avec la nouvelle génération. Au contraire, je leur souhaite beaucoup de chance. Mais il faut être calme. Ça va à une vitesse incroyable», souligne-t-il.

«Pardon de parler comme un boomer, mais nous à l'époque, il fallait attendre le troisième album pour avoir une forme de consécration. On avait le temps. Ce n'est pas une critique contre la nouvelle génération, c'est une critique sur ce qu'on leur fait subir. C'est différent», assure encore Pascal Obispo.

Et d'insister: «J'aime tous les chanteurs, même Pierre Garnier que j'adore! C'est quand même incroyable, je lis des choses dans la presse, c'est vraiment dégueulasse, ce n'est pas possible ça!»

Oui, mais voilà... en l'occurrence, c'est à la radio, sur RFM, que Pascal Obispo a prononcé des paroles pas très chaleureuses sur la nouvelle vague de chanteurs. «J'écoute ce qu'ils font, je trouve que malheureusement, on les monte un peu trop au pinacle. On les glorifie un peu trop alors qu'ils sont encore des têtards», avait-il dit en évoquant Pierre Garnier et Marine Delplace.

Certes, «têtards» n'est pas une insulte en soi, mais la comparaison est peu flatteuse! D'autant que la suite s'apparente au coup de l'âne de la fable: «On en fait des caisses, mais il faut les laisser grandir un petit peu et peut-être qu'un jour, ils arriveront à faire des chansons un peu plus intéressantes et moins générationnelles, qui parlent à tout le monde.»

Pascal Obispo, qui a 60 ans et déjà une longue carrière à son service et celles de stars comme Johnny Hallyday ou Natasha St-Pier, exprimait également un autre regret: «J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes sur les plateformes, et peu qu'on met en avant. Dès qu'il y a un gagnant, c'est tout de suite un génie alors que bon, finalement, au bout d'un album, tu n'es pas un génie».

Lors de sa mise au point sur Europe 1, Pascal Obispo a remarqué: «Ils font un album et on a l'impression que c'est les Beatles». «Love Me Do», le premier single des Beatles sorti en 1962, avait lancé la Beatlemania.