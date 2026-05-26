Bruel ne chantera pas au Bellarena indoor festival à Fribourg

Patrick Bruel ne chantera pas le 26 juin au Bellarena indoor festival à Fribourg. Les organisateurs ont annoncé mardi le report de son concert, faisant allusion aux accusations de violences sexuelles visant le chanteur français qui doit toujours se produire le 25 juin au Pully Live Festival.

L'affaire Patrick Bruel fait des vagues en Suisse romande (image d'archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les organisateurs du festival expliquent dans un communiqué avoir choisi de reporter cette date afin de laisser à la justice le temps d'établir les faits avec le recul et l'objectivité nécessaires. La situation sera réévaluée en vue de l'édition 2027.

«Cette décision a été prise dans un esprit de respect, de sérénité et de bienveillance, tant envers les artistes que le public et les personnes concernées», précisent les organisateurs. Dans les circonstances actuelles, ils estiment qu'il n'est pas possible d’assurer la promotion de ce spectacle dans des «conditions adéquates et apaisées».

Il est possible qu'un nouvel artiste se produise à la place de Patrick Bruel le 26 juin. Les détenteurs d'un billet pour cette date pourront l'échanger avec un sésame pour l'une des trois autres soirées.

Polémique

La polémique autour du chanteur français ne cesse de prendre de l'ampleur. La décision du Bellarena indoor festival intervient au lendemain de l'annonce du Paléo Festival de ne plus l'inviter à la suite de révélations de l'émission dimanche de TF1 «Sept à Huit».

Une masseuse bénévole a dénoncé le comportement du chanteur lors d'un massage organisé en coulisses du festival le 28 juillet 2019. Patrick Bruel aurait versé suite à l'accord conclu avec la bénévole, plusieurs milliers d'euros à une association d'aide aux femmes immigrées.

En pleine tourmente, le chanteur doit lancer sa tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique. Plusieurs maires de villes françaises l'ont invité à renoncer à se produire, en raison des plaintes pour viols en France. Trois concerts ont été annulés au Québec.