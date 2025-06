Patrick Bruel est un habitué des courts parisiens: on l'a souvent vu dans les tribunes de Roland-Garros. Cette année, le chanteur assiste au tournoi de tennis en compagnie de ses deux fils Oscar et Léon. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les rejetons de l'interprète d'«Alors regarde».

Roland-Garros - VIP dans les tribunes: Patrick Bruel, Oscar Bruel et Léon Bruel (de g. à d) sont photographiés dans les tribunes de Roland-Garros le 1er juin 2025 à Paris, en France. Photo : ABACAPRESS.COM Paris France PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright : xABACAx IMAGO/ABACAPRESS

Moment de complicité pour Patrick Bruel, 66 ans, et ses deux fils: Oscar, 21 ans et Léon, 19 ans. Le trio a été aperçu dans la tribune VIP du tournoi de Roland-Garros dimanche dernier, le 1er juin.

Les deux garçons sont le fruit de l'union du chanteur avec l'écrivaine et scénariste Amanda Sthers: ils ont été mariés de 2004 à 2007. Oscar et Léon ont vécu avec leur mère à Los Angeles, mais ils ont désormais quitté le nid. Pour rappel, leur maison a brûlé lors des incendies ayant ravagé le quartier de Pacific Palisades au début de l'année.

À l'époque où ils vivaient encore chez leur mère, Patrick Bruel avait confié à «Gala» qu'il privilégiait les moments de qualité avec ses fils, tout en n'étant jamais séparé d'eux très longtemps: «Quand je suis avec mes enfants, je lâche mon portable au maximum. Le reste de l'année, je l'ai toujours sur moi, car je veux qu'ils puissent me joindre à n'importe quel moment», racontait-il.

La science pour l'un, l'art pour l'autre

L'aîné, Oscar, a choisi la voie des études. Il est entré à l'université à l'âge de 16 ans et est désormais neuroscientifique, écrit «Télé-Loisirs». Dans le podcast «Parents d'abord», sa mère expliquait: «Il a cette envie de faire de la recherche, d'aider les gens, il a toujours eu ça en lui. Il a fait des stages dans des hôpitaux, donc c'est très profond.» Le jeune homme a déjà monté sa boîte de neurotechnologies aux Etats-unis.

Quant au cadet, Léon, c'est la voie artistique qu'il a choisie, marchant donc dans les pas de son illustre papa: il s'est lancé dans la musique, sous le nom de Leon Hesby. S'il chante en anglais pour l'instant, il n'exclut pas d'écrire des chansons en français par la suite.

Un choix de carrière qui ne rassure pas totalement sa mère: «Je suis inquiète parce qu'il y a une ombre très forte qui est celle de son père au dessus de la tête et quand on choisit la même voie, dans quel que métier que ce soit, il faut pouvoir égaler ça ou en tout cas faire ce qu'il s'imagine aussi bien», disait Amanda Sthers dans «C à vous».

À Roland-Garros, le petit dernier des Bruel n'est d'ailleurs pas passé inaperçu: le 2 juin, il s'est affiché avec une tenue relativement peu classique lors de ce genre d'événement. Les photographes étaient ravis de l'immortaliser dans un ensemble noir, gris et blanc, composé d'un pantalon large et d'une veste assortie.