«Je n’aime pas cette nana» Patrick Sébastien s’en prend violemment à Léa Salamé

Covermedia

10.11.2025 - 17:36

Patrick Sébastien ne porte pas Léa Salamé dans son cœur. L'animateur n'a pas mâché ses mots contre la journaliste dans Le Crayon, sur YouTube, au moment de revenir sur un clash à propos d'un précédent ouvrage qu'il était venu présenter-

Patrick Sébastien
Patrick Sébastien

Covermedia

10.11.2025, 17:36

En pleine promotion de son nouvel ouvrage, Même pas peur, Patrick Sébastien s'en est pris à Léa Salamé dans le média Le Crayon, sur YouTube.

L'animateur a déjà eu affaire à Léa Salamé pour évoquer un précédent livre. C'était en 2016, dans l'émission On n'est pas couché, de Laurent Ruquier, mais il ne garde visiblement pas un bon souvenir de son échange avec celle qui était alors chroniqueuse sur le plateau. Cette expérience a ressurgi lorsqu'on lui a demandé, pour un jeu intitulé « Peuple ou pas peuple», où il situerait la journaliste.

« Tu m'avais dit qu'on ne dirait pas de gros mots», a lâché Patrick Sébastien. « Je n'aime pas cette nana pour 1000 raisons.»

Et de rappeler l'épisode houleux de 2016: « Je me suis retrouvé en face d'elle dans une émission où elle a pris mon bouquin en disant: «Mais vous avez dit que toutes les femmes sont des salopes»», lequel aurait alors lancé: « Ah bon? Faites-moi voir à quelle page. Je n'ai jamais écrit ça». Léa Salamé aurait alors pris la tangente en expliquant avoir « oublié» le fameux livre chez elle.

