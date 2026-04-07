Paul Mirabel estime avoir été malmené par ses pairs. L'humoriste a confié au Parisien lundi (6 avril 2026) ne pas avoir compris la jalousie dont il a été victime de la part du milieu artistique.

Un Molière, deux tournées à succès... Paul Mirabel a connu une ascension fulgurante. Covermedia

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Mais celui qui sera le 10 et 11 avril sur la scène de l'Accor Arena Bercy puis au Québec pour son spectacle Par amour, avant de participer à Lol: qui rit sort, a déclenché l'animosité de ses pairs, comme il l'a confié au Parisien.

« J'ai quand même pris cher à des moments, gratuitement, de la part de gens, d'humoristes, qui n'ont pas été sympas, qui m'ont mis des bâtons dans les roues», confie l'artiste de 30 ans qui estime avoir été « vraiment malmené», sans comprendre pourquoi. « À part être complet, je ne leur ai rien fait», assure-t-il, rapprochant cette jalousie rampante de ce qu'ont connu deux célèbres frères rappeurs.

« C'est un peu le syndrome Bigflo et Oli. Pendant très longtemps, on leur a dit: vous êtes des rappeurs gentils qui faites des tubes pour enfants, alors qu'en fait ce sont de super rappeurs», assure celui qui, loin de se laisser abattre, s'est « motivé» au son des critiques.