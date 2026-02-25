Pedro Pascal s'est montré très affectueux dans les rues de Los Angeles et New York ces dernières semaines avec le directeur artistique Rafael Olarra. Si certains s'interrogent sur la nature de leurs liens, le quotidien El Pais voit au-delà du simple ragot et note une avancée sociale grâce à l'acteur.

Pedro Pascal est récemment apparu très affectueux en compagnie de Rafael Olarra, un directeur artistique argentin en vogue.

L'acteur de The Last of Us et l'artiste de 47 ans ont d'abord été vus ensemble le week-end de la Saint Valentin à New York, où ils ont profité d'une balade joviale dans le Lower East Side, comme l'a rapporté TMZ, avant de se rendre au cinéma pour aller voir Hurlevent, dernière adaptation du classique Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë par Emerald Fennell.

Plus récemment, le média a publié de nouvelles images des deux hommes discutant et se câlinant lors d'une promenade à Los Angeles. On voit notamment Pedro Pascal, 50 ans, passer un bras autour de la taille de Rafael Olarra, ou encore l'embrasser au niveau de l'épaule.

L'acteur de The Mandalorian n'a jamais commenté sa vie privée ni son orientation. En revanche, comme le note El Pais, ces images de deux hommes se comportant de façon affectueuse en public, dans la rue, c'est « une plaisante surprise», et ce, « peu importe la nature de leur relation». En effet, cela aide à donner un autre aspect de la masculinité, et c'est une des choses que Pedro Pascal s'efforce de faire avec sa célébrité. L'acteur a toujours été très à l'aise avec ses choix vestimentaires sur le tapis rouge, et a toujours eu à cœur de défendre les droits de la communauté LGBTQ+. Pedro Pascal avait d'ailleurs déclaré à Wired qu'il trouvait qu'il n'en faisait « pas assez» à ce sujet.