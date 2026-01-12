Le premier mari de Caroline de Monaco est mort

Philippe Junot, célèbre entrepreneur français et premier mari de Caroline de Monaco, est décédé à l'âge de 85 ans. La nouvelle a été confirmée par sa fille Victoria via un message sur les réseaux sociaux.

La princesse Caroline de Monaco avec son mari de l'époque, l'homme d'affaires parisien Philippe Junot, sur une photo de 1979. KEYSTONE

Alessia Moneghini

Philippe Junot, entrepreneur et aristocrate français, est décédé à Madrid à l'âge de 85 ans.

La nouvelle de son décès, rapportée entre autres par 'Chi', a été rendue publique par sa fille aînée, Victoria, qui a partagé un message sur les médias sociaux confirmant que son père s'est éteint le jeudi 8 janvier, loin des projecteurs qui ont souvent illuminé sa vie.

Victoria a exprimé sa peine en ces termes: «C'est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès de mon père. Il nous a quittés paisiblement, entouré de sa famille, après une longue et belle vie pleine d'aventures».

Et de poursuivre: «Merci pour tous ces sourires et toutes ces aventures, pour nous avoir fait découvrir ton monde et pour nous avoir incités à toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Un vrai gentleman».

Union express avec Caroline de Monaco

Né à Paris le 19 avril 1940, Junot est issu d'une famille liée à la noblesse française. Fils du député Michel Junot, il s'est fait connaître comme homme d'affaires et figure centrale de la jet-set européenne dans les années 1970, bien avant de rejoindre la famille Grimaldi.

Comme le rappelle le magazine italien, son mariage avec la princesse Caroline de Monaco est peut-être le chapitre le plus connu de sa vie. Les deux se sont rencontrés dans une discothèque et se sont mariés en juin 1978, malgré les réticences du prince Rainier et de Grace Kelly.

La cérémonie civile a eu lieu le 28 juin sur le Rocher, suivie de la cérémonie religieuse le lendemain. La différence d'âge de 17 ans et la réputation de playboy de Junot attirent immédiatement les critiques et l'attention des médias.

L'union est cependant de courte durée. Deux ans plus tard, Caroline demande le divorce. Ce n'est qu'en 1992 que le pape Jean-Paul II déclare le mariage religieux nul et non avenu en raison de «l'incapacité de l'homme défendeur à assumer les obligations essentielles du mariage pour des raisons d'ordre mental», permettant ainsi à la princesse de se remarier avec Stefano Casiraghi.

«Il était unique»

Comme l'écrit «Chi», Junot laisse derrière lui quatre enfants: Victoria, Isabelle et Alexis, nés de son mariage avec le mannequin danois Nina Wendelboe-Larsen, et Chloé, née du mannequin Helén Wendel. Depuis quelques années, il vivait en Espagne et se tenait à l'écart.

Isabelle a également fait part de son chagrin sur les réseaux sociaux: «Mon papa adoré. Quelle vie tu as vécue et quelle vie tu nous as donnée. Quelle famille tu as créée. Et quel exemple vous avez été en tant que parents. Unis jusqu'à la fin. Merci pour ton amour inconditionnel», a-t-elle écrit, rappelant l'impact important que cela a eu sur sa vie et celle de sa famille.

Isabelle ajoute: «Mon père est parti en paix, entouré d'amour et de sa famille. Après nous avoir offert une vie pleine d'aventures et de souvenirs inoubliables, avec son éternel sourire et son humour contagieux jusqu'au dernier moment. Il était unique».