Photographié avec une croix gammée sur le visage, l'acteur Hudson Williams se défend

Hudson Williams voit refaire surface une blague de jeunesse qui s'est terminée par une croix gammée dessinée sur son front. Le jeune acteur «regrette profondément» ce qui a mené à cette photo devenue virale, selon des sources de TMZ.

Hudson Williams

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Hudson Williams serait profondément désolé d'avoir fini avec une croix gammée dessinée au feutre sur son visage, comme le montre une photo qui fait scandale sur Internet depuis ce week-end.

Le cliché semble avoir été pris il y a plusieurs années. On y voit la star de Heated Rivalry en compagnie d'un groupe d'amis, le tee-shirt entièrement recouvert de dessins. Son visage contient également quelques graffitis, dont une croix gammée dessinée sur le côté du front.

Des sources proches de l'acteur ont déclaré à TMZ que la photo avait été prise lorsqu'il était au lycée, alors qu'il participait à un camping annuel.

‘Heated Rivalry’ star Hudson Williams ‘deeply regrets’ resurfaced pic of swastika drawn on his face: report https://t.co/bsWhFUTEcA pic.twitter.com/m5t69ZjGNN — Page Six (@PageSix) June 7, 2026

Hudson Williams n'aurait alors eu «aucune idée» de ce qui était dessiné sur son visage au moment de la photo, mais qu'il comprend aujourd'hui que c'était «tout à fait inexcusable». Des sources ont ajouté qu'il «regrettait profondément» cette photo.

Hudson Williams s'est fait connaître grâce au rôle de Shane Hollander dans Heated Rivalry, une série dramatique romantique queer dans l'univers du hockey inspirée des livres de Rachel Reid. La série a suscité de vives réactions, autant positives que négatives. En mars, l'acteur et quelques collègues de la série ont publié un message commun pour répondre aux messages toxiques de certains fans.

«Ne vous considérez pas comme un fan si vous partagez des commentaires racistes/homophobes/biphobes/misogynes/âgistes/contre les handicapés/et autres commentaires sectaires de toute sorte. Aucun d'entre nous n'a besoin de votre «amour» haineux», pouvait-on lire. «Nous nous respectons, nous nous soutenons et nous nous aimons tous, et nous sommes tous du même côté. Si vous ne pouvez pas l'accepter, allez vous faire fo*tre.»