En pleine tournée, Pierre Garnier s'est fait une petite frayeur. Comme l'a exposé le chanteur dans son vlog, il s'est blessé bêtement avec un couteau et a craint de ne pas pouvoir jouer de la guitare.

Pierre Garnier a documenté les coulisses de son intense tournée des festivals, et on le découvre dans le dernier épisode de son vlog, posté sur Youtube mardi (9 septembre 25), avec un bandage autour de la main.

Le chanteur de 23 ans a subi un accident domestique tout bête avec un couteau.

« Je me suis maltraité. J'ai juste ouvert le papier, l'emballage, j'ai voulu le tirer sauf que couteau de cuisine coupe super» explique-t-il. « Ça saigne toujours, j'ai vu que là il y a du sang», dit-il avant de se produire aux Fêtes d'Agen.

Une tuile en pleine tournée pour le gagnant de la onzième édition Star Academy. « Je pense que je vais avoir du mal à jouer à la guitare parce que j'ai regardé, c'est quand même dégueu à l'intérieur. Je crois que ça a coagulé, c'est un peu dég», tient-il à préciser.

De quoi entamer le moral de Pierre Garnier, qui ne se sent « pas motivé». Heureusement, le chanteur n'a pas eu besoin de points de suture et a pu poursuivre sa toute première tournée, Chaque Seconde Tour, normalement. Même s'il se sentait un peu « engourdi» au moment de monter sur scène, il a été rassuré par le médecin. « Il a dit que c'était bien désinfecté, ça se referme un petit peu, il n'y a pas de nerf, il n'y a rien donc c'est bon», conclut Pierre Garnier.