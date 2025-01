Pierre-Jean Chalençon n'a pas caché son plaisir face à l'investiture de Donald Trump à Washington D.C. le 20 janvier. Au micro de Quotidien, le collectionneur a même comparé le 47e président des États-Unis à Napoléon Bonaparte.

Pierre-Jean Chalençon s'est bien amusé lors de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier, et il ne l'a pas caché! Covermedia

Le collectionneur de l'époque napoléonienne, un soutien loufoque et assumé de l'élu républicain, a partagé sur X et dans ses Stories Instagram des images « exclusives» de l'entrée du président américain dans « l'église de la Maison-Blanche» à Washington D.C. depuis « des fenêtres» de sa « chambre» d'hôtel.

S'exprimant ensuite au micro d'une équipe de Quotidien envoyée sur place, Pierre-Jean Chalençon a fait l'éloge du successeur de Joe Biden.

« C'est un mec extraordinaire et ça va nous faire du bien en Europe», a-t-il estimé, ajoutant que Donald Trump « adore Napoléon» et que ce fils de magnat de l'immobilier est un « self-made man (autodidacte), un peu comme Napoléon (...) il ne finira pas à Sainte-Hélène, c'est trop tard pour lui».

Toutefois, Pierre-Jean Chalençon se verrait bien « redonner du style» au domaine du président à Mar-a-Lago, en Floride, où il a été invité. « C'est peut-être un peu too much», a-t-il concédé. « Il y aurait bien besoin d'un Chalençon pour redonner du style».

L'ex-acheteur de l'émission Affaire Conclue, sur France 2, a plusieurs fois manifesté son soutien pour Donald Trump sur les réseaux sociaux. L'an dernier, l'auteur a dévoilé des images de sa casquette rouge dédicacée « Make America Great Again», emblème de la première campagne de l'élu en 2016.

En septembre (24), il comparait déjà Donald Trump à Napoléon Bonaparte dans la légende d'un post de lui portant sa casquette à côté d'un buste de l'ancien empereur français. « Napoléon et Trump quelle belle photo!!!! Deux hommes exceptionnels», pouvait-on lire.

Un mois plus tard, Pierre-Jean Chalençon en remettait une couche dans un cliché en compagnie de l'un des conseillers en communication du 47e président des Etats-Unis, Jason Miller: « America great again!!! Trump the next Napoléon 1er».