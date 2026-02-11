  1. Clients Privés
«Regardez pour qui vous votez» Pierre Niney défend ardemment le service public français

Covermedia

11.2.2026 - 15:37

Pierre Niney a rappelé début février 2026 dans Clique, sur Canal +, l'importance cruciale d'avoir un service public en bon état. L'acteur a appelé les téléspectateurs à voter en prenant en compte ce paramètre, alors que les élections municipales auront lieu le mois prochain en France.

Pierre Niney est un fervent défenseur du service public.
Pierre Niney est un fervent défenseur du service public.

Covermedia

11.02.2026, 15:37

L'interprète du Comte de Monte Cristo constate amèrement que ce « bien public» est « en train de se déliter».

« Le problème est structurel avec l'Éducation nationale et tous les services publics», dit-il dans une interview pour Clique, sur Canal +, insistant sur le manque de financement.

Alors que les élections municipales auront lieu en mars en France, Pierre Niney alerte, une nouvelle fois, sur le mauvais état du service public, dont les écoles, les hôpitaux, et les pompiers. Il souligne qu'ils sont « exsangues», comme l'hôpital où « les gens font la queue dans les couloirs». Le citoyen qu'il est appelle à le protéger en votant pour des candidats dont la continuité et la reconstruction du service public est dans le programme. « Regardez bien le programme des gens pour qui vous votez en matière de service public», met-il en garde les électeurs.

Conjurant les téléspectateurs à la vigilance, Pierre Niney liste les questions qui lui semblent importantes pour faire un choix d'électeur éclairé: la santé (pour tous); l'école publique, où il y a un brassage social; les pompiers qui interviennent partout, pour tous. Rappelant que le système français de santé permet (en théorie) aux plus pauvres comme aux plus riches d'être soignés gratuitement, contrairement aux Etats-Unis, il souligne: « Même si tu es très pauvre, que tu as quatre enfants et que tu es galère, tu peux aller à l'hôpital et faire soigner ton enfant, tu peux te faire soigner toi». Le comédien exhorte donc à défendre ce système, « si ça, cela vous tient à cœur».

De même, la star est pour le maintien d'une école publique de qualité. Pour souligner son propos, il relate sur le plateau ce que l'école publique lui a apporté et, notamment à ses camarades plus défavorisés, comme aller au théâtre et à l'Opéra. « Il y avait dans ma classe, se souvient-il, des gens qui n'étaient jamais allés au théâtre, jamais allés à l'Opéra. Ils découvraient totalement ça... Et aujourd'hui ils sont artistes. Je vous le dis. Je vous le signe. S'il n'y avait pas eu l'école publique dans leur vie à ce moment-là avec un enseignement de qualité, ils n'auraient pas pu sortir de ce déterminisme social-là, de la route qui était tracée pour eux.»

Pierre Niney évoque également un autre service public sur la sellette, les pompiers qui viennent en aide aux citoyens «sans regarder ce qu'ils gagnent, leur couleur de peau ou leur religion».

Sévère, l'acteur du Livre des solutions dénonce une mise à mal des services publics qui sont tombés, selon lui, au niveau d'un pays qui n'aurait pas les moyens de les maintenir. Or, remarque-t-il, « on est quand même une puissance mondiale». Et de constater: « donc, il y a un problème de répartition».

La solution: revaloriser ces métiers, dont celui « des profs», dont il prend vivement la défense contre les clichés. Le comédien, très posément, suggère donc que l'on « regarde bien le programme des gens pour qui vous votez, en matière de services publics».

Pierre Niney avait déjà assuré sur France Inter en 2024 que les « services publics, c'est très précieux».

