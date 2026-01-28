Pierre Perret avait écrit un message d'adieu à sa femme Rebecca sur Instagram le 17 janvier 2026. Cette fois, le chanteur de Le Zizi s'est adressé directement à ses fans qui l'ont soutenu dans cette terrible épreuve.

Pierre Perret a le cœur lourd, mais il est aussi très touché par la sympathie de ses nombreux amis, connus et inconnus.

Dans une missive sur Instagram adressée à ses «loulous d'amour», le chanteur de Lily a remercié ceux qui ont été « des centaines de milliers» à lui dire, « chacun à sa manière, ces mots d'amour censés cicatriser le chagrin.»

« Sachez, vous qui me connaissez amoureux de rhétorique, que j'ai apprécié particulièrement la sincérité de la vôtre», a-t-il aussi noté. «Je ne l'oublierai jamais chaque fois que j'empoignerai mon stylo».

L'auteur-compositeur et interprète a terminé son message avec émotion, dans la langue qu'il affectionne, «avec dix millions de poutous».

Celle que Pierre Perret appelait Rebecca, son épouse Simone Mazaltarim, est morte dans la nuit du 3 au 4 janvier à 88 ans, après plus de soixante ans de vie commune, à la suite d'une « mauvaise chute dans les escaliers», selon un proche du couple, quelques jours auparavant.

« «Faire du Rebecca» en cette langue argotique qui m'a toujours été familière», avait écrit son mari, « signifie faire un souk, renverser la table... en un mot «foutre le bordel».» Et sa Rebecca ne s'en privait pas, avait aussi tendrement fait remarquer le chanteur de Ma vieille carcasse.