  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Veuf depuis peu Dans le deuil, Pierre Perret peut compter sur ses «loulous d'amour» 

Covermedia

28.1.2026 - 16:56

Pierre Perret avait écrit un message d'adieu à sa femme Rebecca sur Instagram le 17 janvier 2026. Cette fois, le chanteur de Le Zizi s'est adressé directement à ses fans qui l'ont soutenu dans cette terrible épreuve.

Pierre Perret
Pierre Perret
Covermedia

Covermedia

28.01.2026, 16:56

Pierre Perret a le cœur lourd, mais il est aussi très touché par la sympathie de ses nombreux amis, connus et inconnus.

Dans une missive sur Instagram adressée à ses «loulous d'amour», le chanteur de Lily a remercié ceux qui ont été « des centaines de milliers» à lui dire, « chacun à sa manière, ces mots d'amour censés cicatriser le chagrin.»

Capture d'écran Facebook/ Pierre Perret

« Sachez, vous qui me connaissez amoureux de rhétorique, que j'ai apprécié particulièrement la sincérité de la vôtre», a-t-il aussi noté. «Je ne l'oublierai jamais chaque fois que j'empoignerai mon stylo».

L'auteur-compositeur et interprète a terminé son message avec émotion, dans la langue qu'il affectionne, «avec dix millions de poutous».

Celle que Pierre Perret appelait Rebecca, son épouse Simone Mazaltarim, est morte dans la nuit du 3 au 4 janvier à 88 ans, après plus de soixante ans de vie commune, à la suite d'une « mauvaise chute dans les escaliers», selon un proche du couple, quelques jours auparavant.

«Il va t’en falloir du courage». Un terrible deuil frappe Pierre Perret

«Il va t’en falloir du courage»Un terrible deuil frappe Pierre Perret

« «Faire du Rebecca» en cette langue argotique qui m'a toujours été familière», avait écrit son mari, « signifie faire un souk, renverser la table... en un mot «foutre le bordel».» Et sa Rebecca ne s'en privait pas, avait aussi tendrement fait remarquer le chanteur de Ma vieille carcasse.

Les plus lus

«Il joue avec le feu» – Trump attaque le maire de Minneapolis
Une grosse boulette pour les 79 ans de Michel Sardou!
Les Italiennes se sont recueillies devant «Le Constellation»
On le retrouve sain et sauf, après 11 jours sur un voilier à la dérive!
Armée: voilà comment Pfister veut obtenir 31 milliards de plus
«Dans les rues de New York, on entend des cris comme: 'Hitler avait raison!'»