Plaintes de Nagui contre Cyril Hanouna et le député Charles Alloncle

L'animateur Nagui a porté plainte pour «injure publique» contre son confrère Cyril Hanouna, pour des propos tenus à l'antenne, et contre le député Charles Alloncle pour «complicité de harcèlement moral aggravé», pour l'avoir «jeté en pâture» en pointant sa rémunération, a indiqué jeudi l'avocate du pilier de «Taratata», confirmant Le Parisien.

Le 1er avril devant la commission, Nagui avait accusé Charles Alloncle de l'avoir «jeté en pâture» et d'avoir déclenché une «campagne de haine» en affirmant indûment, selon l'animateur, fin 2025 qu'il était «la personne (...) qui s'est le plus enrichie sur l'argent public». imago

Angelica Zermatten

La plainte avec constitution de partie civile pour «injure publique», déposée le 26 janvier contre Cyril Hanouna, vise des propos tenus en direct sur W9 le 19 novembre 2025. L'ex-figure de C8 avait lancé, après avoir regardé son téléphone portable, «Ah tiens, il y a un garagiste qui me dit «Nagui est mon client, super connard»».

«Les attaques répétées de Cyril Hanouna contre Nagui s'inscrivent dans la durée. Le fait d'être traité de «super connard» constitue une injure manifeste et ne pouvait être ignoré ou rester sans réponse», a commenté auprès de l'AFP Me Isabelle Wekstein, avocate de Nagui.

«Il pense vraiment que les juges n'ont que ça à faire. Même si je suis un avocat, je lui dis «va faire du karaoké et arrête d'embêter le monde» (...) C'est juste coûter de l'argent aux Français pour rien», a réagi Cyril Hanouna jeudi soir dans son émission Tout beau, tout neuf.

Nagui a par ailleurs déposé une plainte pour «complicité de harcèlement moral aggravé» le 20 mai contre Charles Alloncle, rapporteur du groupe ciottiste UDR de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public.

Cette plainte est liée à celle que Nagui, figure phare de France Télévisions, avait déposé précédemment le 11 février contre X pour cyberharcèlement.

Lors de son audition le 1er avril devant la commission, Nagui avait accusé Charles Alloncle de l'avoir «jeté en pâture» et d'avoir déclenché une «campagne de haine» en affirmant indûment, selon l'animateur, fin 2025 qu'il était «la personne (...) qui s'est le plus enrichie sur l'argent public».

«Nombreux messages racistes»

Déplorant de «nombreux messages racistes», Nagui avait reproché au député d'avoir mis sa «famille en danger».

«Pendant des mois, Charles Alloncle a relayé des accusations graves contre Nagui. En dépit des alertes sur les menaces et cyberharcèlement dont Nagui était victime, il a sciemment maintenu ses agissements, précipitant chaque fois de nouvelles vagues de harcèlement en ligne d'une rare violence», a souligné Me Wekstein.

Sollicité par l'AFP, Charles Alloncle a jugé le motif de la plainte «assez fantaisiste» et déploré cette procédure «à un moment où les tribunaux sont totalement engorgés».

«Est-ce que c'est de la complicité de harcèlement aggravé que de rappeler le montant de sa rémunération? Est-ce que c'est de la complicité de harcèlement aggravé que de dire qu'il ne nous a pas envoyé, alors qu'il y était obligé, ses contrats et ses fiches de paie?», a lancé le député, ajoutant avoir «du mal à voir sur quel fondement précis il peut baser cette accusation».