Plan à trois : les folles confidences de Tori Spelling !

Tori Spelling a flirté avec Colin Farrell. L'actrice a révélé ce moment lors de son podcast MisSpelling.

Tori Spelling a stupéfié ses fans en avouant qu'elle avait déjà apprécié un plan à trois. imago images/NurPhoto

Covermedia

Tori Spelling a confirmé avoir vécu une brève romance avec Colin Farrell. L'actrice de 51 ans a affirmé qu'elle a échangé un baiser avec l'acteur irlandais de 48 ans... il y a bien des années.

Dans son podcast MisSpelling, la star de Beverly Hills, 90210 a raconté qu'elle avait embrassé passionnément Colin Farrell dans le cadre d'un défi, alors qu'elle se trouvait dans un hôtel avec des amis.

«Je me suis approchée de lui. Nous nous sommes regardés. Il m'a dit «Bonjour». J'ai dit «Bonjour». Et nous avons commencé à nous embrasser», s'est-elle souvenue. En riant de l'incident, Tori Spelling a plaisanté sur le fait qu'elle avait « coché le moment sur sa liste de choses à faire» suite à ce flirt.

«Anxieuse»

Ailleurs dans le podcast, la star de la télévision a stupéfié ses fans en avouant qu'elle avait déjà apprécié un plan à trois, déclarant: «Vous devez essayer n'importe quoi une fois». Partageant les détails de la rencontre, elle a révélé qu'elle était avec «un homme et une femme», avant de noter qu'elle avait apprécié «moins» que ce qu'elle pensait et qu'avant cette interaction, elle n'avait «pas eu de désirs d'essayer avec une femme».

Tori Spelling a confié qu'elle était «nerveuse... (et) anxieuse tout le temps» pendant cette relation à trois, et a insisté sur le fait qu'elle avait simplement « joué le jeu». Cependant, la rencontre a consolidé ses préférences sexuelles, car elle a admis: «J'en suis ressortie en me disant: «Je pense que je vais m'en tenir aux garçons».