Plusieurs voitures percutées : Jean-Claude Van Damme aurait été arrêté

Jean-Claude Van Damme aurait été arrêté en Belgique l'an dernier pour des accidents de voiture avec son fils. L'acteur belge a à l'époque refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie, selon Het Laatste Nieuws.

Jean-Claude Van Damme aurait été arrêté en Belgique l'an dernier. Covermedia

Covermedia Covermedia

Jean-Claude Van Damme aurait été arrêté en Belgique l'an dernier après avoir provoqué plusieurs accidents de la route.

Le média belge Het Laatste Nieuws a rapporté que le cinéaste et adepte d'arts martiaux, qui était en compagnie de son fils Nicholas, avait déclaré être le conducteur d'une voiture ayant percuté et abîmé d'autres véhicules et un arbre à Knokke-Heist, dans le nord de la Belgique, après une perte de contrôle.

Mais la star hollywoodienne de 64 ans aurait ensuite refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie, alors même que les deux hommes semblaient en état d'ébriété. La police locale a tout de même effectué une enquête, selon la presse belge, à l'issue de laquelle Jean-Claude Van Damme a récemment été condamné, en son absence, d'une déchéance de permis de conduire de deux mois et huit jours et d'une amende de 1.920 euros. L'acteur devrait être informé de cette peine depuis son domicile à Hong Kong où il réside pendant une partie de l'année, comme le rapporte 7 sur 7.

Jean-Claude Vandamme est père de trois enfants issus de deux unions. Les deux premiers, Kristopher et Bianca, sont nés en 1987 et 1990 lors de son premier mariage avec Gladys Portugues, tandis que le troisième, Nicholas, est né en 1995 pendant son mariage avec Darcy Lapier. Après son divorce de cette dernière, l'acteur s'est remarié avec Gladys Portugues en 1999.