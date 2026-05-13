Demi Moore a précisé lors d'une conférence de presse le jour de l'ouverture du 79e Festival de Cannes qu'il fallait savoir utiliser intelligemment l'IA. Mais l'actrice a indiqué à Variety qu'une réglementation était indispensable.

Demi Moore n'a rien contre l'idée de « travailler» avec l'intelligence artificielle (IA), encore faut-il se donner les moyens de le faire correctement. Covermedia

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Demi Moore n'a rien contre l'idée de « travailler» avec l'intelligence artificielle (IA), encore faut-il se donner les moyens de le faire correctement.

Lors d'une conférence de presse donnée mardi 12 mai (26) au Festival de Cannes, en France, l'actrice de The Substance a exhorté les dirigeants du cinéma à adopter cette technologie, mais avec discernement et une législation adaptée.

« Il faut nous protéger. Oui, l'intelligence artificielle a quelque chose de magique, il ne faut pas l'ignorer. Mais il faut alors pouvoir l'utiliser intelligemment», a-t-elle déclaré à Variety.

« L'IA est là. Et donc, la combattre (l'IA), c'est mener un combat perdu d'avance. Je pense donc qu'il est plus judicieux de trouver comment travailler avec elle», a-t-elle précisé.

En même temps, l'actrice a concédé que les dirigeants de l'industrie du divertissement n'en faisaient sans doute pas assez face aux appels à la réglementation. « À votre question: en faisons-nous assez pour nous protéger? Je ne connais pas la réponse. Et donc, j'aurais tendance à dire que probablement non», a déclaré la comédienne de 63 ans, qui a insisté sur le fait que l'IA ne pourrait jamais remplacer l'expérience humaine.

« En réalité, il n'y a rien à craindre, car ce qui ne pourra jamais remplacer le véritable art, c'est son essence même: l'âme. Il vient de l'esprit de chacun d'entre nous ici présents», explique la comédienne.

Demi Moore fait partie du jury du 79e Festival de Cannes et contribuera à décerner la très convoitée Palme d'Or à l'un des 22 films en compétition. Le jury est dirigé par le réalisateur coréen Park Chan-wook, et est composé de l'actrice Ruth Negga, de la réalisatrice et scénariste Laura Wandel, de la réalisatrice et scénariste Chloé Zhao, du réalisateur et scénariste Diego Céspedes, de l'acteur Isaach De Bankolé, du scénariste Paul Laverty et de l'acteur Stellan Skarsgard.

Les propos de Demi Moore ont été tenus peu avant que Cate Blanchett n'annonce la création de sa nouvelle organisation à but non lucratif, RSL Media, qui vise à permettre aux gens, et pas seulement les personnalités, de déterminer comment leur « identité et œuvres créatives» peuvent être utilisées par l'IA.