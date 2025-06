Justin Bieber a célébré ce week-end sa première Fête des pères. Pour l'occasion, le chanteur canadien a partagé une série de photos et vidéos sur Instagram, qui n'ont pas laissé ses fans indifférents.

Justin Bieber a inondé sa page Instagram de messages aussi festifs que colériques le jour de la Fête des Pères, le 15 juin (25). Covermedia

Covermedia Covermedia

Justin Bieber a inondé sa page Instagram de messages aussi festifs que colériques le jour de la Fête des Pères, le 15 juin (25).

Certaines photos laissent apercevoir son fils, Jack Blues, né en août dernier, tandis que d'autres offrent un pêle-mêle d'images du chanteur de 31 ans, qui a fait remarquer dans la légende de l'un de ses posts qu'il s'agissait-là de sa première Fête des pères depuis la naissance de l'enfant qu'il a eu avec son épouse Hailey Bieber.

Dans une autre de ses publications, Justin Bieber a partagé les captures d'écran d'un échange de textos houleux avec un ancien « ami», auprès de qui l'artiste a insisté sur le fait que « les conflits font partie d'une relation».

« Je ne supprimerai jamais mes émotions pour quelqu'un. Les conflits font partie des relations. Si tu n'aimes pas ma colère, tu ne m'aimes pas. Ma colère est une réaction à la douleur que j'ai traversée», a-t-il ajouté, considérant leur relation amicale d'« officiellement terminée» depuis que la personne concernée l'a accusé de « s'être emporté» contre elle. Le chanteur de Sorry a ensuite insisté sur le fait qu'il avait beaucoup d'autres bons amis qui « respecteraient» ses limites et a bloqué son interlocuteur.

Le jeune père a également partagé des images de son épouse de 28 ans jouant du piano avec leur fils sur les genoux, ainsi que des photos de ce qui semblait être le cadeau de la fondatrice de la marque de cosmétiques Rhode pour son mari à l'occasion de la Fête des pères: une montre en or et en diamant et deux sacs Prada.

Dans la légende d'un selfie en noir et blanc, le musicien a ajouté: « Je suis un père dont il ne faut pas se foutre». Un émoticône de doigt d'honneur accompagnait de nombreux autres posts au grand désarroi des fans qui se sont, une fois de plus, inquiétés pour la santé mentale de Justin Bieber.