Mark Ronson est revenu sur son ancienne collaboration avec Amy Winehouse. Le producteur a révélé à la BBC que des personnes avaient remis en question sa décision de travailler avec la défunte chanteuse.

Mark Ronson Covermedia

Covermedia Covermedia

Mark Ronson a décrit Amy Winehouse comme une « boule de feu d'inspiration».

Le producteur de musique s'est souvenu de sa collaboration avec la défunte chanteuse dans une nouvelle interview accordée à la BBC, affirmant qu'ils s'étaient immédiatement entendus dans le studio d'enregistrement.

« Je me souviens que certains de mes amis m'ont dit: «Oh, tu travailles avec Amy? Bonne chance. Cela fait trois ans qu'elle travaille sur cet album»», s'est-il rappelé au sujet de Back to Black, l'album primé de la chanteuse sorti en 2006. « Mais lorsque nous sommes entrés en studio, elle était une telle boule de feu d'inspiration. Nous avons fait des démos de trois ou quatre chansons, nous avons écrit Back to Black, elle a écrit Rehab. Tout cela en cinq jours. C'est une ribambelle de souvenirs incroyables.»

Si cette collaboration avec Amy Winehouse a très vite été fructueuse, Mark Ronson a admis que certains de ses autres succès ne lui étaient pas parvenus aussi facilement. Par exemple, il lui a fallu sept mois pour terminer le titre primé Uptown Funk, avec Bruno Mars, tandis que Dance The Night de Dua Lipa a été réécrit « cinq ou six fois avec des accroches différentes».

Mark Ronson a également évoqué ses relations avec le rappeur et producteur Sean Combs, alias P. Diddy, qui a récemment été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de transport à des fins de prostitution. L'ancien magnat du hip-hop a donné au producteur l'un des premiers coups de pouce de sa carrière, en l'engageant comme DJ lors d'une série d'événements prestigieux.

« Il est indéniable que le fait qu'il m'ait choisi pour certains concerts a permis de faire décoller ma carrière», a-t-il reconnu, avant de qualifier d'« horribles» les accusations portées contre P. Diddy, qu'il affirme malgré tout ne pas bien connaître: « Pendant les cinq années où j'ai été DJ pour lui, je doute qu'il m'ait adressé plus de cinq phrases».