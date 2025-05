Pour les Américains, la personne la plus populaire chez les Royals est... décédée!

Que pense-t-on outre-Atlantique des membres de la famille royale d'Angleterre? La seule ressortissante américaine, Meghan Markle, a-t-elle les faveurs du public? Pas vraiment... Et plus surprenant encore, les deux premières places du classement sont occupées par des défunts! Découvrez les résultats de l'enquête du «Times».

Le «Times» a publié une enquête pour connaître la cote de popularité des membres de la famille royale d'Angleterre auprès des Américains. (archives) KEYSTONE

Rédaction blue News Valérie Passello

Le journal britannique «The Times» a voulu savoir ce que les Américains pensaient des membres de la famille royale d'Angleterre. Une enquête YouGov a donc été réalisée à cet effet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont surprenants!

Première constatation: le roi Chales III ne règne pas sur les coeurs du peuple américain. Le monarque ne pointe qu'à la sixième place du classement, avec 48% d'opinions favorables et 27% d'avis négatifs à son sujet.

Cela dit, la cote de popularité ne Charles III n'est pas non plus très élevée au Royaume-Uni. Au dernier pointage en date, il n'arrivait qu'en quatrième position, derrière la princesse Kate, le prince William et même derrière sa soeur, la princesse Anne!

Mais cela n'est pas la plus grande surprise ressortant de l'étude.

Deux femmes inoubliables

En tête du classement figure lady Diana, l'ex-femme de Charles III et mère de William et Harry, décédée en 1997. Celle que l'on appelait alors «la princesse des coeurs» semble y être restée, dans les coeurs, puisqu'elle recueille encore aujourd'hui 79% d'opinions positives, contre seulement 4% d'avis défavorables.

C'est également une défunte qui occupe la deuxième place du classement: la reine Elizabeth II, qui a quitté ce monde -et son trône- le 8 septembre 2022, a marqué plusieurs générations. Son charisme, ses costumes colorés assortis à ses chapeaux et surtout ses plus de 70 ans de règne ont laissé des traces, manifestement aussi chez les Américains. Bientôt trois ans après sa mort, elle obtient encore 73% d'opinions favorables, contre 8% d'avis négatifs.

Meghan, pas prophète en son pays

Seule ressortissante américaine de la famille royale britannique, on aurait pu penser que Meghan Markle serait bien positionnée dans le classement. Mais elle est loin de faire l'unanimité, y compris dans son propre pays. On ne la retrouve qu'à la septième place du classement, derrière son beau-père Charles, avec 41% d'opinions positives sur son compte et 25% d'avis négatifs.

Autre fait surprenant: l'époux de Meghan, le prince Harry, est plus populaire que sa femme dans son pays d'adoption. Les Américains le portent à la quatrième place dans leur coeur. Même sa belle-soeur, la princesse de Galles Kate Middleton, arrive après lui, alors qu'elle est hyper-populaire auprès des citoyens britanniques.

William, premier vivant de la liste

En termes de popularité, tout roule en revanche pour le futur roi. Le prince William est le premier représentant vivant des Royals sur la liste, juste avant son petit frère. Les Américains lui sont favorables à 63% et seuls 10% des sondés ne l'apprécient pas.

Les Royals les plus populaires pour les Américains Diana : 79 % d'opinions positives / 4 % d'opinions négatives

Reine Elizabeth II : 73 % / 8 %

Prince William : 63 % / 10%

Prince Harry : 56 % / 21 %

Kate : 49 % / 6 %

Le roi Charles III : 48 % / 27 %

Meghan : 41 % / 25 %

La princesse Anne : 38 % / 6 %

Le prince Edward : 37 % / 10 %

La reine Camilla : 26 % / 33 %

Prince Andrew : 26 % / 33 % Montre plus

Enfin en queue de classement et sans trop de surprise, on trouve La princesse Anne, le prince Edward, la reine Camilla et le prince Andrew.