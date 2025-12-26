  1. Clients Privés
Pas de bûche avec papa Pour Noël, Beatrice et Eugenie ont choisi leur camp

Valérie Passello

26.12.2025

Les filles de l'ex-prince Andrew étaient les invitées surprise du roi Charles III aux festivités de Noël à Sandringham. Et elles n'ont visiblement pas hésité à laisser tomber leur père: en disgrâce à la suite de l'affaire Epstein, ce dernier a été aperçu quittant seul son manoir Royal Lodge.

Beatrice et Eugenie ont été invitées à fêter Noël parmi les Royals, malgré le scandale qui entache lourdement l'image de leurs parents.
Beatrice et Eugenie ont été invitées à fêter Noël parmi les Royals, malgré le scandale qui entache lourdement l'image de leurs parents.
Keystone

Valérie Passello

26.12.2025, 09:51

26.12.2025, 10:09

La mine piteuse, emmitouflé dans une écharpe, celui qui était le fils préféré de la reine Elizabeth II a quitté son domaine en voiture, rapporte le «Daily Mail». On ne sait pas où il a passé les fêtes de Noël. Ce que l'on sait, c'est qu'il quittera bientôt définitivement Royal Lodge: des camions de déménagement ont déjà commencé leur bal dans les parages.

De plus en plus isolé, Andrew est aussi sous pression avec la publication récente des dossiers Epstein.

Cette photo expurgée publiée par le ministère américain de la Justice montre Andrew Mountbatten-Windsor allongé sur les genoux de plusieurs personnes, avec Ghislaine Maxwell debout au-dessus. (Ministère américain de la Justice via AP)
Cette photo expurgée publiée par le ministère américain de la Justice montre Andrew Mountbatten-Windsor allongé sur les genoux de plusieurs personnes, avec Ghislaine Maxwell debout au-dessus. (Ministère américain de la Justice via AP)
KEYSTONE

Des voix s'élèvent réclamant son arrestation: l'une des victimes, âgée de 14 ans au moment des faits, a déclaré à nos confrères britanniques que l'ancien duc d'York aurait déjà été arrêté «s'il avait été un homme ordinaire».

Disparition d'un milliardaire. Les dossiers Epstein réveillent l'un des plus grands mystères de Suisse

Disparition d'un milliardaireLes dossiers Epstein réveillent l'un des plus grands mystères de Suisse

L'ex-épouse d'Andrew, Sarah Ferguson, elle aussi impliquée dans l'affaire Epstein, n'a pas non plus montré le bout de son nez lors des festivités officielles. Son porte-parole a refusé de dévoiler au «Daily Mail» où la célèbre rousse avait décidé de passer les fêtes.

Par contre, les filles d'Andrew et de «Fergie», Beatrice et Eugenie, bénéficient des bonnes grâces du roi Charles III, qui «les aime beaucoup», selon une source proche de la famille. 

Apparition publique

C'est donc chaleureusement que les Royals ont accueilli Beatrice et Eugenie dans leurs rangs pour Noël. Pourtant, les paris étaient ouverts: d'aucuns étaient persuadés que l'immense débâcle de leur père serait trop lourde à porter pour que les deux soeurs parviennent à affronter le public. 

Scandale Andrew. Beatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?

Scandale AndrewBeatrice et Eugenie: faut-il scier toute la branche pourrie de l'arbre?

Mais les filles d'Andrew étaient bien présentes au sein du clan. Beatrice un peu pâlotte et réservée, Eugenie plus assurée et souriante. La famille royale s'est montrée descendant de la maison de Sandringham pour se rendre à l'église St Mary Magdalene.

Sondés par le journal britannique, les quelque 500 badauds réunis dans le froid se sont montrés ravis que les princesses n'aient pas été exclues de la famille.

«Beatrice et Eugenie sont des filles merveilleuses. Elles n'ont rien fait de mal et cela doit être très difficile pour elles avec tout ce qui se passe», compatit une fan de la famille royale. Une autre abonde: «La famille royale a agi de la bonne manière, avec dignité.»

