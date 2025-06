Ces incidents qui sont venus ternir le mariage de Bezos et Sánchez

Trop hautes vagues, chiens renifleurs de bombes, messes basses et abus d'alcool: voilà à quoi ressemblait la jet-set internationale lorsqu'elle s’est réunie à l’occasion du mariage de Jeff Bezos et de Lauren Sánchez Bezos.

Les meilleures photos du mariage de Jeff Bezos et de Lauren Sánchez Jeff Bezos et Lauren Sánchez se sont mariés! Les voici quittant l'hôtel pour se rendre à la réception de leur mariage. Photo: Luca Bruno/AP/dpa La photo officielle du mariage. Photo: Instagram Parmi les invités figuraient, entre autres: la fille de Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner... Photo: IMAGO/Anadolu Agency ... Sam Altman, le CEO d'OpenAI ... Photo: IMAGO/Anadolu Agency ... Bill Gates, le fondateur de Microsoft ... Photo: IMAGO/Anadolu Agency ... l'actrice Sydney Sweeney, ... Photo: KEYSTONE ... la présentatrice Oprah Winfrey, ... Photo: KEYSTONE ... et l'acteur Orlando Bloom. Photo: KEYSTONE Le clan Kardashian était également présent. Kim Kardashian et Khloé Kardashian, ... Photo: KEYSTONE ... Kendall Jenner, ... Photo: KEYSTONE ... Kylie Jenner, ... Photo: KEYSTONE ... et la mère Kris Jenner. Photo: KEYSTONE Le mariage ne manquera pas de contenu. Kim Kardashian (g.) et Khloé Kardashian sur un bateau-taxi. Photo: KEYSTONE Leonardo DiCaprio se fait discret devant les caméras. Photo: KEYSTONE Le mariage est un spectacle pour les touristes: les passagers d'un ferry observent les invités du mariage. Photo: KEYSTONE Des photos sont également prises depuis la terre ferme. Photo: KEYSTONE Même les Vénitiens s'étonnent du mariage. Photo: KEYSTONE Jeff Bezos, le marié, profite de l'attention. Photo: KEYSTONE Khloé Kardashian pose pour un selfie avec un gondolier. Photo: KEYSTONE Lauren Sánchez quitte l'hôtel. Photo: KEYSTONE Le lieu du mariage se trouve juste en face de la place Saint-Marc. Accessible en bateau-taxi. Photo: KEYSTONE Lauren Sánchez arrive sur l'île de San Giorgio. Photo: KEYSTONE Le mariage entraîne également une présence policière renforcée. Photo: KEYSTONE Car tout le monde ne se réjouit pas. Des protestations éclatent. Photo: KEYSTONE Un militant du mouvement écologiste Extinction Rebellion accroche une bannière devant la basilique Saint-Marc. Photo: KEYSTONE "Si tu peux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d'impôts", scandait une bannière brandie par des manifestants. Photo: KEYSTONE

Bruno Bötschi

Pas le temps ? blue News résume pour toi Jeff Bezos et Lauren Sánchez se sont dit «oui» vendredi soir à Venise.

Avant le début des festivités, ce mariage avait déjà suscité de vives inquiétudes chez les habitants de la cité des Doges.

Et même durant les trois jours de festivités, quelques incidents ont pu ternir ce qui devait être le plus beau jour de la vie de Monsieur et Madame Sánchez Bezos. Montre plus

Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon , et Lauren Sánchez se sont mariés. Le mariage a eu lieu vendredi soir dans la ville lagunaire italienne de Venise. La cérémonie de mariage aurait coûté au couple de célébrités entre 5 et 80 millions de francs suisses. Par crainte d'attentats et d'agitation des habitants, des mesures de sécurité strictes étaient en vigueur à Venise.

blue News s’est penché sur les raisons pour lesquelles ce qui devait être le plus beau jour de la vie de Monsieur et Madame Sánchez Bezos ne l’a peut-être pas été, finalement:

Il a fallu 50 policiers spécialisés pour assurer la sécurité de la cérémonie

Un collaborateur de l'agence événementielle Lanza et Baucina a déclaré au magazine d'information allemand "Spiegel" que tous les invités du mariage Bezos-Sánchez devaient passer un détecteur de métaux pour pouvoir accéder aux festivités.

En outre, 50 policiers spécialisés munis d'équipements de protection «Riot Gear» auraient été stationnés à l'intérieur du lieu afin d'éviter que des personnes non autorisées ne puissent y accéder. Des chiens renifleurs de bombes auraient également été présents lors de la cérémonie.

Jeff Bezos ressemblait à un «pénis qui court»

Le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sánchez a été suivi par d'innombrables blogs et flux en direct dans le monde entier. Et bien sûr, quelques remarques acerbes ont été faites.

L'animatrice américaine Megyn Kelly a commenté le mariage dans son émission de radio sur SiriusXM en compagnie de Maureen Callahan, chroniqueuse au "Daily Mail" britannique.

Selon Callaha, Bezos avait l'air d'un «pénis qui marche» dans son costume de mariage. Une déclaration qu’a approuvé Kelly.

Kylie Jenner ne connaissait pas l’étiquette du mariage

La robe de mariée sur mesure de la mariée, à la silhouette de sirène, était ornée de boutons recouverts de 180 mousselines de soie. Selon les médias, elle aurait nécessité plus de 900 heures de travail manuel de la part des deux couturiers italiens Domenico Dolce et Stefano Gabbana.

Mais il y avait encore une autre femme qui attirait tous les regards le jour du mariage : Kylie Jenner. La jeune femme de 27 ans portait une robe dans les tons argentés.

Pour le mariage de Bezos, Kylie Jenner a choisi une robe dans un ton argenté clair - un no-go pour de nombreux fans. Image : IMAGO/ABACAPRESS

Un no-go pour les ayatollah de mariage. «Il y a une règle quand il s'agit de tenues de mariage. Soit Kylie Jenner ne la connaît pas, soit elle s'en fiche», a commenté un utilisateur sur X.

La règle est pourtant claire: en tant qu'invité à un mariage, ne portez jamais de blanc, de crème, de champagne, d'ivoire ou de teintes similaires - ces couleurs sont exclusivement réservées à la mariée.

Tommy Hilfiger: "C'est de la merde"

Les 200 invités du mariage de Bezos ont été transportés d'un endroit à l'autre par des bateaux-taxis. Avec un défi particulier: l'embarquement. A ce moment-là, il ne s'agirait plus seulement de paraitre glamour et d’étinceler de beauté, mais aussi de tenir en équilibre.

Curieux, le "Daily Mail" a voulu savoir ce que les célébrités avaient à se dire pendant ces manœuvres périlleuses et a engagé pour l'occasion la liseuse de lèvres Nicola Hickling.

Le couturier Tommy Hilfiger a trébuché en montant à bord et a perdu brièvement l'équilibre. "Tu fais ça parce que tu es ivre - c'est pour ça que tu tombes", aurait lancé Tom Brady, un ancien joueur de football américain qui se tenait juste derrière le couturier de 74 ans.

Hilfiger a répliqué, du moins selon Hickling: «C'est de la merde». Réponse de Brady: «Tu es ivre, ne dis pas ça». Hilfiger a alors pointé par-dessus son épaule et a marmonné: «Celui qui est derrière moi est en colère contre moi». Réponse de Brady: «Est-ce que tu peux juste monter dans le taxi maintenant, s'il te plaît?»

Kris Jenner ne voulait pas partager le taxi d'eau

Des désaccords auraient également eu lieu, du moins selon la lectrice labiale Nicola Hickling dans le "Daily Mail", sur le bateau-taxi de Kris Jenner. Alors que l'actrice de 69 ans s'apprêtait à monter sur le bateau avec son partenaire Corey Gamble, un employé lui aurait demandé: «Vous voulez y aller seule?».

Alors que Jenner prenait déjà la pose pour les caméras des photographes de papparazzi, Gamble aurait dit à l'assistant: «Nous aimerions bien partir seuls - Kris le veut ainsi».

Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos et Lauren Sánchez se sont mariés. La robe de mariée sur mesure de la mariée, à la silhouette de sirène, était ornée de boutons recouverts de 180 mousselines de soie. Instagram

Apparemment, cela avait été prévu différemment par l'agence événementielle et le bateau devait emmener d'autres invités.

«Qu'est-ce que tu fais là? Tu as encore quelque chose à régler?», aurait sifflé Jenner à son partenaire quelques instants plus tard. «Je te l'ai dit: je veux partir seul».

Bill Gates est allé au musée

Momoll, il y a aussi des célébrités qui aiment les choses normales: Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a profité de son escapade vénitienne pour visiter l'académie d'art Galleria dell'Accademia et voir une exposition d'œuvres de Leonard de Vinci, Albrecht Dürer et Michel-Ange.

Selon "Vanity Fair", l'homme de 69 ans a fait la queue comme tous les autres visiteurs - avec sa compagne Paula Hurd et cinq collaborateurs, mais sans gardes du corps. Le milliardaire américain ne voulait apparemment pas de traitement de faveur et aurait également payé ses billets normalement.

L'activiste Cacciari: «Pas de place pour Bezos».

Tommaso Cacciari, vénitien et activiste, n'est pas un fan du mariage Bezos-Sánchez. S'il n'y était pas fondamentalement opposé, il a néanmoins lancé la campagne «No Space for Bezos» («Pas de place pour Bezos»).

Il reproche à Venise de devenir un "terrain de jeu" pour les super-riches, alors que les habitants ne peuvent plus guère se payer leur propre ville. Cacciari a coordonné diverses initiatives citoyennes qui s'opposent au tourisme à Venise. L'homme de 47 ans a déclaré au "Tages-Anzeiger" que la ville sombrait dans le tourisme.

Avant le mariage, les activistes autour de Cacciari ont fait accrocher des bannières sur les clochers des églises et les grues de construction. Et sur la place Saint-Marc à Venise, une affiche de 400 mètres carrés a été déployée sur laquelle on pouvait lire : "If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax" ("Si tu peux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d'impôts").

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

