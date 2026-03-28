Pourquoi Charlene était tout en blanc et les autres femmes tout en noir ?

Le contraste choque: lors de la visite du pape Léon XIV à Monaco ce 28 mars, Charlene était tout de blanc vêtue, donnant presque l'impression de convoler à nouveau en justes noces. Une tenue qui contrastait avec celles des princesses Caroline, Stéphanie et des autres femmes de la famille, tout de noir vêtues. Voici pourquoi:

Tenues Monaco visite du pape La princesse Charlene de Monaco aux côtés de son époux Albert II, attendant l'arrivée du pape Léon XIV. Photo: Imago Les princesses Caroline (à g.) et Stéphanie de Monaco en tenue de circonstance lors de la visite pontificale. Photo: Imago Une photo fournie par Vatican Media montre le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène et le pape Léon XIV lors d'une rencontre au Palais princier, dans le cadre de la visite d'une journée du pape à Monaco, le 28 mars 2026. Photo: KEYSTONE epa12856017 Des membres de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi (au centre) et son épouse Béatrice Borromée (4e à droite), Louis Ducruet (3e à droite), son épouse Marie Chevallier (2e à droite) et Camille Gottlieb (à droite), attendent l'arrivée du pape Léon XIV au Palais princier de Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV est en visite apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI Photo: KEYSTONE Le noir n'empêche pas de sourire: la princesse Stéphanie de Monaco et sa nièce Charlotte Casiraghi se lancent un regard complice. Photo: IMAGO/ABACAPRESS Tenues Monaco visite du pape La princesse Charlene de Monaco aux côtés de son époux Albert II, attendant l'arrivée du pape Léon XIV. Photo: Imago Les princesses Caroline (à g.) et Stéphanie de Monaco en tenue de circonstance lors de la visite pontificale. Photo: Imago Une photo fournie par Vatican Media montre le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène et le pape Léon XIV lors d'une rencontre au Palais princier, dans le cadre de la visite d'une journée du pape à Monaco, le 28 mars 2026. Photo: KEYSTONE epa12856017 Des membres de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi (au centre) et son épouse Béatrice Borromée (4e à droite), Louis Ducruet (3e à droite), son épouse Marie Chevallier (2e à droite) et Camille Gottlieb (à droite), attendent l'arrivée du pape Léon XIV au Palais princier de Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV est en visite apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI Photo: KEYSTONE Le noir n'empêche pas de sourire: la princesse Stéphanie de Monaco et sa nièce Charlotte Casiraghi se lancent un regard complice. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Non, Charlene ne se mariait pas une nouvelle fois ce samedi, pas plus que les autres femmes de la Principauté de Monaco ne portaient le deuil. Pourtant, pous les non-initiés, c'est bien l'impression que donnaient les tenues vestimentaires de ces dames du Rocher à l'occasion de la visite du pape Léon XIV.

Mais il faut savoir que ces tenues correspondent à un code bien établi dans la principauté. Il faut souligner que la présence catholique à Monaco s’ancre depuis plus de 780 ans.

«C’est en 1247, par une bulle du Pape Innocent IV, qu’une première paroisse fut reconnue sur le Rocher. Depuis, la foi catholique a joué un rôle majeur dans la vie culturelle et sociale de la principauté, jusqu’à devenir religion officielle dans la Constitution de 1962», apprend-on sur le site officiel de la visite du souverain pontife.

Pas étonnant, donc, que les traditions revêtent une grande importance. Lorsqu'un pape se présente à Monaco, les femmes doivent adopter «une silhouette 100% sobre», relate «Gala».

Elles doivent porter des vêtements noirs, une coiffure assortie et avoir la tête couverte d’une mantille. Dans la tradition catholique, principalement en Espagne mais aussi dans les régions voisines, la mantille est un voile de dentelle ou de soie, dont les femmes se couvrent la tête et les épaules.

De plus, pour marquer leur respect face à la dimension spirituelle de l'événement, les femmes ne doivent rien porter de clinquant. Les rivières de diamant sont donc restées au placard pour cette fois.

L'exception Charlene

Mais alors pourquoi Charlene s'est-elle distinguée en portant une tenue immaculée? Serait-ce une marque d'irrespect envers le code? Evidemment que non.

Notons que l'épouse d'Albert II de Monaco s'était elle aussi couvert la tête d'une mantille... blanche. Et la couleur de sa tenue était tout à fait en phase avec la visite de Léon XIV: il s'agit d'un privilège accordé tout spécialement à certaines souveraines catholiques.

Charlene est donc entrée ce 28 mars dans le cercle très restreint des femmes ayant bénéficié de cette exception rarissime, avoir le droit de se vêtir de blanc, à l'instar de Letizia d’Espagne, Mathilde de Belgique, Maria Teresa de Luxembourg ou encore Sofia d’Espagne avant elle, énumère encore «Gala».