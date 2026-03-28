Pourquoi Charlene était tout en blanc et les autres femmes tout en noir ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Visite du pape à Monaco Pourquoi Charlene était tout en blanc et les autres femmes tout en noir ?

Valérie Passello

28.3.2026

Le contraste choque: lors de la visite du pape Léon XIV à Monaco ce 28 mars, Charlene était tout de blanc vêtue, donnant presque l'impression de convoler à nouveau en justes noces. Une tenue qui contrastait avec celles des princesses Caroline, Stéphanie et des autres femmes de la famille, tout de noir vêtues. Voici pourquoi:

Tenues Monaco visite du pape
Tenues Monaco visite du pape. La princesse Charlene de Monaco aux côtés de son époux Albert II, attendant l'arrivée du pape Léon XIV.

La princesse Charlene de Monaco aux côtés de son époux Albert II, attendant l'arrivée du pape Léon XIV.

Photo: Imago

Tenues Monaco visite du pape. Les princesses Caroline (à g.) et Stéphanie de Monaco en tenue de circonstance lors de la visite pontificale.

Les princesses Caroline (à g.) et Stéphanie de Monaco en tenue de circonstance lors de la visite pontificale.

Photo: Imago

Tenues Monaco visite du pape. Une photo fournie par Vatican Media montre le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène et le pape Léon XIV lors d'une rencontre au Palais princier, dans le cadre de la visite d'une journée du pape à Monaco, le 28 mars 2026.

Une photo fournie par Vatican Media montre le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène et le pape Léon XIV lors d'une rencontre au Palais princier, dans le cadre de la visite d'une journée du pape à Monaco, le 28 mars 2026.

Photo: KEYSTONE

Tenues Monaco visite du pape. epa12856017 Des membres de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi (au centre) et son épouse Béatrice Borromée (4e à droite), Louis Ducruet (3e à droite), son épouse Marie Chevallier (2e à droite) et Camille Gottlieb (à droite), attendent l'arrivée du pape Léon XIV au Palais princier de Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV est en visite apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

epa12856017 Des membres de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi (au centre) et son épouse Béatrice Borromée (4e à droite), Louis Ducruet (3e à droite), son épouse Marie Chevallier (2e à droite) et Camille Gottlieb (à droite), attendent l'arrivée du pape Léon XIV au Palais princier de Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV est en visite apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

Photo: KEYSTONE

Tenues Monaco visite du pape. Le noir n'empêche pas de sourire: la princesse Stéphanie de Monaco et sa nièce Charlotte Casiraghi se lancent un regard complice.

Le noir n'empêche pas de sourire: la princesse Stéphanie de Monaco et sa nièce Charlotte Casiraghi se lancent un regard complice.

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Tenues Monaco visite du pape
Tenues Monaco visite du pape. La princesse Charlene de Monaco aux côtés de son époux Albert II, attendant l'arrivée du pape Léon XIV.

La princesse Charlene de Monaco aux côtés de son époux Albert II, attendant l'arrivée du pape Léon XIV.

Photo: Imago

Tenues Monaco visite du pape. Les princesses Caroline (à g.) et Stéphanie de Monaco en tenue de circonstance lors de la visite pontificale.

Les princesses Caroline (à g.) et Stéphanie de Monaco en tenue de circonstance lors de la visite pontificale.

Photo: Imago

Tenues Monaco visite du pape. Une photo fournie par Vatican Media montre le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène et le pape Léon XIV lors d'une rencontre au Palais princier, dans le cadre de la visite d'une journée du pape à Monaco, le 28 mars 2026.

Une photo fournie par Vatican Media montre le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène et le pape Léon XIV lors d'une rencontre au Palais princier, dans le cadre de la visite d'une journée du pape à Monaco, le 28 mars 2026.

Photo: KEYSTONE

Tenues Monaco visite du pape. epa12856017 Des membres de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi (au centre) et son épouse Béatrice Borromée (4e à droite), Louis Ducruet (3e à droite), son épouse Marie Chevallier (2e à droite) et Camille Gottlieb (à droite), attendent l'arrivée du pape Léon XIV au Palais princier de Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV est en visite apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

epa12856017 Des membres de la famille royale de Monaco, Pierre Casiraghi (au centre) et son épouse Béatrice Borromée (4e à droite), Louis Ducruet (3e à droite), son épouse Marie Chevallier (2e à droite) et Camille Gottlieb (à droite), attendent l'arrivée du pape Léon XIV au Palais princier de Monaco, le 28 mars 2026. Le pape Léon XIV est en visite apostolique à Monaco. EPA/ETTORE FERRARI

Photo: KEYSTONE

Tenues Monaco visite du pape. Le noir n'empêche pas de sourire: la princesse Stéphanie de Monaco et sa nièce Charlotte Casiraghi se lancent un regard complice.

Le noir n'empêche pas de sourire: la princesse Stéphanie de Monaco et sa nièce Charlotte Casiraghi se lancent un regard complice.

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Valérie Passello

28.03.2026, 15:12

28.03.2026, 16:02

Non, Charlene ne se mariait pas une nouvelle fois ce samedi, pas plus que les autres femmes de la Principauté de Monaco ne portaient le deuil. Pourtant, pous les non-initiés, c'est bien l'impression que donnaient les tenues vestimentaires de ces dames du Rocher à l'occasion de la visite du pape Léon XIV.

Visite à Monaco. Sur le rocher du luxe, le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches

Visite à MonacoSur le rocher du luxe, le pape Léon XIV dénonce les abîmes entre pauvres et riches

Mais il faut savoir que ces tenues correspondent à un code bien établi dans la principauté. Il faut souligner que la présence catholique à Monaco s’ancre depuis plus de 780 ans.

«C’est en 1247, par une bulle du Pape Innocent IV, qu’une première paroisse fut reconnue sur le Rocher. Depuis, la foi catholique a joué un rôle majeur dans la vie culturelle et sociale de la principauté, jusqu’à devenir religion officielle dans la Constitution de 1962», apprend-on sur le site officiel de la visite du souverain pontife.

Pas étonnant, donc, que les traditions revêtent une grande importance. Lorsqu'un pape se présente à Monaco, les femmes doivent adopter «une silhouette 100% sobre», relate «Gala».

Elles doivent porter des vêtements noirs, une coiffure assortie et avoir la tête couverte d’une mantille. Dans la tradition catholique, principalement en Espagne mais aussi dans les régions voisines, la mantille est un voile de dentelle ou de soie, dont les femmes se couvrent la tête et les épaules.

De plus, pour marquer leur respect face à la dimension spirituelle de l'événement, les femmes ne doivent rien porter de clinquant. Les rivières de diamant sont donc restées au placard pour cette fois. 

L'exception Charlene

Mais alors pourquoi Charlene s'est-elle distinguée en portant une tenue immaculée? Serait-ce une marque d'irrespect envers le code? Evidemment que non.

Notons que l'épouse d'Albert II de Monaco s'était elle aussi couvert la tête d'une mantille... blanche. Et la couleur de sa tenue était tout à fait en phase avec la visite de Léon XIV: il s'agit d'un privilège accordé tout spécialement à certaines souveraines catholiques.

Charlene est donc entrée ce 28 mars dans le cercle très restreint des femmes ayant bénéficié de cette exception rarissime, avoir le droit de se vêtir de blanc, à l'instar de Letizia d’Espagne, Mathilde de Belgique, Maria Teresa de Luxembourg ou encore Sofia d’Espagne avant elle, énumère encore «Gala».

Les plus lus

Pourquoi Charlene était tout en blanc et les autres femmes tout en noir ?
Pour Anne-Sophie Pic, la décision du Lausanne Palace a été «brutale»
Le mariage de la princesse Béatrice durement ébranlé par l'affaire Epstein
Poutine de moins en moins prophète en son pays – Voilà pourquoi
Accident d'un bus de touristes israéliens – Une ado tuée
Troisième vague de manifestations contre Trump en moins d'un an aux USA