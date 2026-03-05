  1. Clients Privés
20 kg en plus Gilles Lellouche: «C'était gentil de ma part, mais je ne le referai plus»

Covermedia

5.3.2026 - 10:37

Gilles Lellouche a été très ferme alors qu'il parlait avec Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5 de son personnage d'Obélix dans Astérix et Obélix: l'empire du milieu, de Guillaume Canet. Il ne le refera pas!

Gilles Lellouche a été un imposant Obélix dans Astérix et Obélix: l'empire du milieu.
Gilles Lellouche a été un imposant Obélix dans Astérix et Obélix: l'empire du milieu.
Covermedia

Covermedia

05.03.2026, 10:37

Or il n'est pas du tout partant pour reprendre le rôle. Pas parce que le film n'avait pas été très bien accueilli, mais parce que la préparation intensive pour ressembler au héros de René Goscinny et Albert Uderzo, pas « gros, juste un peu enveloppé», a été éprouvante.

Pour se glisser dans la peau du personnage qui soulève des menhirs comme s'il s'agissait d'un petit caillou, Gilles Lellouche a dû prendre du poids. Beaucoup de poids. Jusqu'à 20 kilos, indique-t-il sur le plateau de C à vous, le 4 mars (26). Avec Gérard Depardieu comme modèle, puisque celui-ci avait imposé sa silhouette « enveloppée» lors des films précédents.

Pour grossir, le comédien avait dû s'empiffrer de nourriture hypercalorique, comme il l'avait confié sur différentes antennes. Sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine, attablé pour le dîner, Gilles Lellouche a rappelé que le tournage du film avait été repoussé à plusieurs reprises en raison du confinement dû au covid. « Le tournage d'Astérix a été décalé pendant presque deux ans. Donc moi, je suis resté pendant presque deux ans avec mes 20 kilos en plus», a-t-il raconté. Et il a assuré: « Surtout prendre 20 kilos pour faire Obélix, c'était gentil de ma part, mais je ne le referai plus». L'artiste avait atteint les 100 kilos en six mois, ce qu'il n'avait pas vraiment apprécié, craignant même d'avoir une crise cardiaque.

Alors que l'animatrice de C à vous faisait remarquer que dans Le Crime du 3e étage, film dont Gilles Lellouche était venu parler sur le plateau avec ses partenaires Laetitia Casta et Guillaume Gallienne, il avait « pris 5 kilos», Gilles Lellouche a concédé qu'en fait il était venu « comme il était à l'époque».

Le Crime du 3e étage, réalisé par Rémi Bezançon, avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta et Guillaume Gallienne, sort le 11 mars dans les salles françaises. Cette comédie fait un clin d'œil appuyé aux films d'Alfred Hitchcock.

