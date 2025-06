En 2025, le design africain n’a jamais été aussi captivant. L'African Fashion Night à Zurich en a offert une démonstration saisissante. blue News était sur place, a rencontré les créateurs et vous emmène dans les coulisses.

African Fashion Night: «Ces motifs symbolisent les bras et les coudes des personnes mutilées» En 2025, le design africain n'a jamais été aussi captivant. La African Fashion Night à Zurich en a offert une démonstration saisissante. blue News était sur place, a rencontré les créateurs – et t'emmène dans les coulisses. 04.06.2025

La mode africaine ne se résume pas à une tendance éphémère. Cela se voit non seulement lors des multiples Fashion Weeks organisées sur le continent, mais aussi à travers les événements en Europe – de Paris à Zurich. C’est justement dans cette dernière ville qu’a eu lieu, au Kunsthaus, la 6e édition de la African Fashion Night. Un événement en pleine croissance, comme en témoigne le doublement du nombre de mannequins par rapport à l’année précédente.

Design africain à Zurich

Ils s’appellent Urban Zulu, Jermaine Bleu, Flamingo Handmade, Shayo ou Fashionaid et viennent d’Afrique du Sud, du Ghana, du Kenya ou du Nigeria. Tous ont fait le voyage jusqu’à Zurich pour faire vibrer la scène mode, aux côtés de créateurs locaux comme Kenu Boutique ou Inside Upcycling Couture.

Si l’on s’attendait à voir des créations colorées et éclatantes, l’éventail de styles a dépassé toutes les attentes. Car répondre à la question «Qu’est-ce que la mode africaine?» n’est pas si simple. Trop souvent, on l’associe uniquement aux tissus Ankara, Kente ou aux wax prints. Or ces textiles ne représentent qu’une infime partie de l’univers stylistique d’un continent riche de 54 pays, de traditions textiles variées et d’identités esthétiques multiples.

Une portée politique

De la culture du caftan marocain à la streetwear de Lagos, la diversité est immense. Des créateurs comme Imane Ayissi ou Thebe Magugu s’imposent déjà dans la haute couture à Paris – preuve que la mode africaine est non seulement prête pour les marchés européens, mais y apporte un vent de renouveau. Les styles vont de la sobriété minimaliste aux coupes avant-gardistes, en passant par une mode urbaine engagée.

«Ces motifs représentent mon héritage congolais. Ils symbolisent les bras et les coudes des personnes mutilées», confie Papy, le créateur de Urban Zulu, en référence à la sombre période coloniale du Congo. De 1885 à 1908, sous le règne du roi belge Léopold II, des atrocités furent commises à grande échelle, notamment l’amputation de mains pour punir les quotas de caoutchouc non atteints.

Des blessures historiques que Urban Zulu rend visibles à travers ses collections: «On célèbre ce que nous sommes aujourd’hui, sans oublier d’où nous venons», explique le créateur qu'a rencontré blue News avant le défilé.

Nnamdi Eronini, le créateur du label Shayo, conçoit quant à lui des t-shirts ornés de symboles issus de l’ancienne écriture africaine Nsibidi. «Ce sont des mots puissants, porteurs de sens», explique-t-il. Des termes comme «Unity», «Peace» ou «Wisdom» ornent le dos de ses créations.

La durabilité comme ADN

Pendant que les marques européennes tentent tant bien que mal de se construire une image «green» (et subissent des critiques si elles échouent), la mode africaine a une longueur d’avance en matière de durabilité – sans même en faire un argument marketing.

Ici, la durabilité est un mode de vie. Elle s’exprime par l’utilisation de ressources locales, la valorisation de l’artisanat, et une production sans gaspillage. Le réemploi, le fait-main, l’upcycling ou la slow fashion ne sont pas des tendances, mais des valeurs profondément ancrées dans la culture.

La mode africaine ne suit pas les tendances: elle les crée. Et en 2025, plus que jamais, elle s’impose comme une force globale, à un moment où l’industrie internationale de la mode cherche désespérément à se réinventer.

Elle incarne l’identité, l’empowerment, la résistance – et surtout, l’avenir.

Regardez la vidéo de blue News ci-dessus et laissez-vous inspirer par le style africain. Les designers expliquent pourquoi la mode africaine est aujourd’hui considérée comme un luxe et quelles histoires ils souhaitent transmettre à travers leurs créations.

