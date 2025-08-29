Céline Dion retrace la genèse de son album culte «D'eux», sorti il y a 30 ans avec la complicité de Jean-Jacques Goldman et qui demeure le disque francophone le plus vendu au monde, dans un documentaire mercredi sur M6.

Céline Dion a retracé la genèse de son album culte «D'eux», sorti il y a 30 ans avec la complicité de Jean-Jacques Goldman. IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Jean-Jacques m'a donné la chance d'être la bienvenue chez vous, en France, et ça pour moi, ça valait beaucoup», confie la star québecoise dans un entretien tourné en mai à Las Vegas, fil rouge de ce documentaire inédit diffusé à 21H10.

Illustré par une multitude d'images d'archives, des studios aux plateaux télé et concerts, il décrypte les coulisses de la collaboration entre Céline Dion, alors jeune chanteuse à la voix unique, et Jean-Jacques Goldman, déjà incontournable du paysage musical français, avec ses tubes comme «Quand la musique est bonne».

«Je m'étais inspiré de toutes ses interviews» pour lui écrire des chansons, explique le chanteur, qui a aussi réalisé l'opus, aux côtés d'Erick Benzi. «Il a trouvé un joyau mais il a su comment le mettre bien en évidence», résume dans ce documentaire René Angélil, mentor et mari de Céline Dion, décédé en 2016.

Paru en 1995, «D'eux» renferme douze titres dont «Pour que tu m'aimes encore», «Je sais pas» et «J'irai ou tu iras» en duo avec Jean-Jacques Goldman. Il s'est écoulé à environ 10 millions d'exemplaires.

«Hymne à l'amour»

«Quand je serai plus là, je pense sincèrement qu'il sera encore joué et qu'il sera encore chanté», déclare, émue, la chanteuse de 57 ans, qui se bat depuis 2022 contre le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable.

Après quatre ans sans se produire en public, Céline Dion est réapparue à la tour Eiffel lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, interprétant l'intemporel «Hymne à l'amour» d'Édith Piaf.

Des rumeurs relayées dans la presse évoquent une nouvelle collaboration entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, retiré de la scène médiatique, pour le prochain album de la star attendu à l'automne.