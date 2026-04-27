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«Il traverse la salle et...» Quand Jean-Pierre Foucault s'est fait snober par Michael Jackson

Covermedia

27.4.2026 - 13:30

Alors qu'il était invité de l'émission Isa TV, Jean-Pierre Foucault a évoqué une anecdote concernant Michael Jackson. Et elle n'est pas glorieuse pour l'ancien animateur de Sacrée Soirée...

Jean-Pierre Foucault a évoqué une anecdote concernant Michael Jackson.
Jean-Pierre Foucault a évoqué une anecdote concernant Michael Jackson.
Covermedia

Covermedia

27.04.2026, 13:30

Jean-Pierre Foucault s'apprêtait à passer une sacrée soirée avec le roi de la pop Michael Jackson. Mais le rendez-vous été un flop complet.

L'animateur de Sacrée Soirée a raconté à Isabelle Morini-Bosc ce samedi 25 avril 2026, dans son émission Isa TV, cette anecdote qui fait des souvenirs amusants, mais a été une déception cuisante pour Jean-Pierre Foucault sur l'instant.

Depuis des années, celui-ci tentait de décrocher une interview avec le chanteur de Bad quand, un beau jour, la maison de disques de Michael Jackson donne le feu vert. Ok pour un entretien, mais cela doit se dérouler à Rome, après un concert de la star.

Cerise sur le gâteau, la rencontre doit se produire lors d'un dîner avec le chanteur de Thriller dans un restaurant. Alors qu'il se souvient de l'histoire, l'animateur qui a 78 ans, raconte qu'il jubilait: «À notre table, il y avait une chaise vide. On s'est dit «Quand ils vont voir que Michael Jackson va s'asseoir à notre table!»»

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Anecdote

Michael Jackson est bien entré dans le fameux restaurant. «Et le moment tant attendu arrive, il y a une porte au fond de la salle qui s'ouvre, Michael Jackson apparaît, tout le monde se lève et applaudit», mais... stupéfaction: «Il traverse la salle et vient vers nous, il passe devant nous et il disparaît par une porte», décrit le présentateur historique du concours Miss France.

«On ne l'a jamais vu, on l'a juste vu traverser la salle. Michael Jackson n'est jamais venu à notre table et n'a jamais participé à Sacré soirée», dit-il, avouant avoir été « un peu» déçu de ce rendez-vous manqué.

L'anecdote ne figure évidemment pas dans le biopic Michael, d'Antoine Fuqua avec Jaafar Jackson dans le rôle-titre.

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