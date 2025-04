Eva Longoria a révélé qu'elle ne se souvenait d'aucun détail d'une des soirées organisées pour son cinquantième anniversaire. Dans l'épisode de Watch What Happens Live d'Andy Cohen diffusé le 28 avril, l'actrice de Desperate Housewives a révélé qu'elle avait un peu trop fêté ça.

Covermedia Covermedia

Eva Longoria a avoué avoir été tellement «allumée» lors de sa fête d'anniversaire qu'elle ne s'en souvient plus.

L'icône de Desperate Housewives a eu un demi-siècle le mois dernier et a organisé une série de célébrations pour marquer l'occasion. Mais lors de l'une de ses fêtes, elle était tellement intoxiquée à l'alcool qu'elle ne se souvient plus d'aucun détail de l'événement.

Dans l'épisode de Watch What Happens Live diffusé lundi 28avril(25), la fondatrice de Casa Del Sol Tequila a déclaré: «J'ai passé un bon moment, un très bon moment».

Mais elle a ensuite admis: « Eh bien, parce que j'ai eu trois – beaucoup de fêtes – mais la fête de Miami... Je ne m'en souviens pas... C'est une bonne fête. Et, vous savez, quand on a 50 ans, il faut des jours pour s'en remettre». Eva Longoria a également été questionnée sur la personne qui avait été le plus «allumé» lors de la fête – ce à quoi elle s'est exclamée: «Moi!»

Lors de son passage dans l'émission présentée par Andy Cohen, la comédienne a par ailleurs mis en doute la reprise de Desperate Housewives. A la question de savoir qui bloquait la possibilité d'une suite à la série, l'interprète de Gabrielle Solis a répondu: «Marc Cherry, notre créateur. Il pense que nous avons épuisé les personnages. Contrairement à Sex and the City, qui ne comptait que six ou huit épisodes par an, nous avons fait 24 épisodes par an pendant une décennie», a-t-elle expliqué.

Desperate Housewives, qui mettait également en vedette Marcia Cross, Teri Hatcher, Felicity Huffman et Nicollette Sheridan, a offert 180 épisodes en huit saisons, de 2004 à 2012, et s'est terminée par un montage détaillant les années restantes des personnages clés. «Gaby me manque tellement. Être Gaby Solis me manque», a néanmoins confié Eva Longoria.