Regé-Jean Page a révélé sur le podcast Off Menu comment il avait appris à être « plus sexy». C'était sur le plateau de son premier blockbuster que l'acteur de La Chronique de Bridgerton a fait cette découverte, comme il l'a raconté avec humour au podcast Off Menu.

Regé-Jean Page s'est souvenu qu'on lui avait dit à plusieurs reprises de « faire plus sexy» sur le tournage de sa première superproduction, Mortal Engines. Covermedia

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Toutes celles et ceux qui ont vu Régé-Jean Page dans La Chronique des Bridgerton n'ont jamais douté de son capital sexy! Et pourtant, le comédien a raconté au podcast Off Menu que pour son premier rôle dans la grande production en 2018, Mortal Engines, le metteur en scène ne le trouvait pas assez sexy, et le criait sans retenu à travers les hauts parleurs du plateau de tournage. Et c'était le premier jour pour le jeune acteur!

Ambiance: Regé-Jean Page a raconté qu'il lui a fallu environ huit prises pour réussir le plan d'introduction de son personnage, le Capitaine Khora. Le réalisateur Christian Rivers n'arrêtait pas de lui donner des indications via un « micro de Dieu», indications que bien entendu tout le monde sur le plateau pouvait entendre!

« On fait donc la première prise, la caméra effectue un panoramique vers le haut (à partir de ses jambes), mes cheveux flottent au vent, les ventilateurs tournent, et je suis là, tout en feu, à dire: «Coupez!» Il est à peut-être 50 mètres, voire plus, sur une plate-forme, avec 200 personnes qui s'affairent autour, occupées à leur travail», s'est-il souvenu. « Le gong sonne... et il dit: «Bon, tu peux refaire ça, mais en étant peut-être plus sexy? Allez, c'est parti!» Top départ, on recommence (la scène). Silence, la caméra remonte, la grue siffle, mes cheveux flottent au vent, je plisse les yeux. (Il dit,) «Coupez! Ouais... plus sexy que ça.» Ça résonne sur les murs. C'est mon premier jour sur un blockbuster...»

La star de The Gray Man a noté que l'équipe sur le plateau avait fini par ralentir son travail et prêter davantage attention aux écrans alors qu'il essayait encore et toujours de paraître plus sexy. « On en est à la huitième prise, et tout le plateau s'est arrêté, il y a des écrans partout et tout le monde regarde en se demandant si ce gamin va y arriver. Et ça voulait dire: «Tu peux lancer un regard langoureux?» «Tu peux peut-être le faire un peu plus sexy que ça?»», a-t-il poursuivi, avant de plaisanter: « Et voilà l'histoire de mes débuts, où j'ai appris à jouer de manière plus sexy.»

Regé-Jean Page n'a gardé aucune rancœur envers Christian Rivers, le protégé de Peter Jackson, car « nous faisions tous de notre mieux» pour ses débuts en tant que réalisateur.

Mortal Engines, avec Hera Hilmar, Robert Sheehan et Hugo Weaving, a reçu des critiques mitigées et a fait un flop au box-office.

Regé-Jean Page a connu le succès deux ans plus tard en incarnant Simon Basset, duc d'Hastings, dans la première saison de La Chronique des Bridgerton en 2020. L'acteur britannico-zimbabwéen est désormais à l'affiche de Toi, moi et la Toscane, avec Halle Bailey.