Qui est Peter Phillips, ce membre des Royals qui vient de se fiancer?

Au sein de la famille royale d'Angleterre, son visage n'est pas le plus connu. Pourtant, c'est bien du sang bleu qui coule dans les veines de Peter Phillips: il est le premier petit-fils de la reine Elizabeth II, fils de la princesse Anne et donc cousin germain de William et Harry. À 47 ans, il vient d'annoncer ses fiançailles!

Peter Phillips et sa fiancée Harriet Sperling tout sourire dans la loge royale, au dixième jour du tournoi de tennis de Wimbledon. IMAGO/i Images

Rédaction blue News Valérie Passello

Chez les Windsor, on parle de «la surprise de l'été»: le fils de la princesse Anne, 19ᵉ dans l'ordre de succession au trône britannique, a annoncé officiellement ses fiançailles. Peter Phillips a donc l'intention de convoler en justes noces avec sa compagne Harriet Sperling.

Le couple s'est formé il y a un peu plus d'un an, indique «Point de vue». Le premier des petits-fils de la reine Elizabeth II a auparavant été marié avec Autumn Kelly. De leur union, scellée en 2008, sont nées deux filles: Savannah et Isla, respectivement âgées de 14 et 13 ans. Mais après ce mariage, qui a duré douze ans, le couple s'est séparé à l'amiable, puis a divorcé.

Les médias s'en sont d'ailleurs toujours donné à coeur-joie dès qu'il s'agissait de commenter la vie sentimentale de celui qui fut nommé en 1998 «homme le plus sexy de l'année» dans la catégorie Gotha, par le magazine «People».

Après son divorce, Peter Phillips a vite trouvé d'autres bras: on l'a vu avec l'Ecossaise Lindsay Wallace, l'une de ses amies d'enfance. Mais leur idylle a tourné court au bout de trois ans.... au moment où il a rencontré Harriett Sperling.

Un couple de «roturiers»!

Désormais, c'est donc avec cette mère célibataire que le charmant - mais pas prince- Peter file le parfait amour. Il faut noter que la princesse Anne avait refusé que ses enfants, Peter et Zara, portent des titres royaux, de manière à ce qu'ils vivent une existence la plus normale possible.

Originaire du Gloucestershire -région dans laquelle Peter a grandi- Harriet n'a pas non plus de titre quelconque. Et, de facto, elle n'en aura aucun non plus après son union avec le quadragénaire. Généralement, Peter Phillips ne s'affiche pas trop au sein de la famille royale, sauf lors d'événements sportifs, en grand passionné de sport qu'il est.

Au niveau professionnel, celui que la presse avait baptisé «le petit-fils préféré de la reine», selon «Gala», est directeur général au sein du cabinet de conseil en stratégie «SEL UK».

Les tourtereaux ont annoncé officiellement la nouvelle de leurs fiançailles dans un communiqué. Une «merveilleuse nouvelle» qui a laissé les deux familles «ravies», selon le porte-parole du couple. «Leurs Majestés le roi et la reine, le prince et la princesse de Galles ont été informés de cette annonce», dit le message.