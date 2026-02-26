  1. Clients Privés
Violences sexuelles Ramzy Bedia révèle avoir subi des attouchements lorsqu'il était dans une école catholique

Covermedia

26.2.2026 - 17:52

Ramzy Bedia a fait de douloureuses confidences sur le plateau de l'émission Legend. L'acteur a évoqué les attouchements qu'il a subis quand il suivait sa scolarité dans l'enseignement catholique.

Ramzy Bedia
Ramzy Bedia
Covermedia

Covermedia

26.02.2026, 17:52

Ramzy Bedia a fait sa scolarité dans un établissement catholique «sévère». Sur le plateau de l'émission Legend, devant Guillaume Pley et son comparse Eric Judor, avec lequel il lance le 27 février la série Tout simplement fan, Ramzy Bedia a évoqué son adolescence. Le comédien s'est d'abord souvenu des violences physiques infligées aux élèves. «On prenait des claques. J'ai connu les bonnes sœurs, les claques», raconte-t-il.

Mais ce n'était pas les seules violences auxquelles le jeune Ramzy a été confronté dans cet établissement scolaire catholique. Le comédien d'Hommes au bord de la crise de nerfs a également révélé avoir subi des attouchements. Pour rassurer son pote Eric Judor, qui ignorait ces violences sexuelles et s'inquiétait, Ramzy Badia a affirmé «Rien de grave». Or le comédien de 53 ans a néanmoins été marqué par ces atteintes à son corps: «Mais je me souviens... des mains, des caresses... Je m'en souviens d'une ou deux fois, parfaitement», a-t-il précisé. «Mais il ne m'est rien arrivé», a-t-il ajouté, comme pour atténuer la gravité de ce qu'il venait de dire, les attouchements n'étant pas «rien».

25 ans après «H». «Terminal»: Jamel Debbouze veut faire redécoller la sitcom

25 ans après «H»«Terminal»: Jamel Debbouze veut faire redécoller la sitcom

Ramzy Bedia, qui a grandi à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, n'a pas précisé de quel établissement il s'agissait.

Les violences sexuelles dans les établissements privés, notamment catholiques, sont actuellement au cœur de nombreuses révélations, certains collèges et lycées ayant été fermés en France. Ainsi, une quarantaine d'établissement de l'Institution de la Salle sont visées par un collectif de victimes, même si de nombreux crimes sexuels qui y ont été commis sont désormais prescrits.

