Relaxé, Jeremstar promet de «continuer d'emmerder» les gens qui tuent des taureaux

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Anticorrida Relaxé, Jeremstar promet de «continuer d'emmerder» les gens qui tuent des taureaux

Angelica Zermatten

9.6.2026

Conforté par sa relaxe mardi par le tribunal de Nîmes, l'influenceur Jeremstar, jugé pour avoir fait irruption dans les arènes de la ville en pleine corrida, a lancé un appel à «continuer les actions pour qu'un jour cesse ce spectacle barbare».

AFP

09.06.2026, 16:35

09.06.2026, 16:42

«Et oui, on va le dire, on va continuer d'emmerder les gens qui font la promotion de la violence en tuant des taureaux», a promis à sa sortie de la salle d'audience le défenseur de la cause animale de 39 ans aux 2,5 millions de followers sur Instagram et 2,9 millions sur TikTok.

«Le tribunal a considéré que l'activité de corrida ne saurait revêtir la qualité de sport et que dès lors, les arènes ne constituaient pas une enceinte sportive. Dans ces conditions, les délits ne sont pas constitués», venait d'expliquer la présidente du tribunal, Anne-Carine David.

Elle a prononcé la «relaxe» de Jeremstar, Jérémy Gisclon de son vrai nom, et des quatre activistes anti-corrida qui étaient jugés à ses côtés pour avoir surgi au milieu de l'arène de la ville antique en septembre 2025, en brandissant un tissu portant l'inscription «F*CK la CORRIDA».

Lors de l'audience le 2 avril, le parquet avait requis à son encontre une amende de 5.000 à 6.000 euros, avec interdiction de fréquenter les arènes, alors qu'il encourait en théorie jusqu'à un an d'emprisonnement.

Sur le plan juridique, il était poursuivi pour être «entré illégalement dans une enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition», selon un article du code du sport.

Le tribunal devait dès lors principalement trancher sur le point de savoir si les spectacles tauromachiques peuvent être considérés comme des compétitions sportives, comme l'a soutenu le parquet, y voyant une «compétition contre un taureau et entre toreros».

«À choisir, j'aurais préféré être condamné car cela voudrait dire qu'on reconnaît la corrida comme un sport et donc qu'elle doit être interdite, parce que dans le cadre du Code du sport, il est interdit de torturer des animaux. Donc c'est une victoire, mais en demi-teinte», a estimé Jeremstar. Le parquet a désormais six jours pour faire appel.

Le blogueur avait été accueilli devant le tribunal, situé juste à côté des arènes, par entre 100 et 200 fans dont beaucoup portaient des pancartes indiquant «Abolissons la corrida!», mais aussi par quelques jeunes hommes qui ont lancé «Vive la corrida».

Légalement autorisée depuis 1951

La corrida, spectacle de tauromachie d'origine espagnole dans lequel un torero (ou matador) affronte et met à mort un taureau de combat, provoque régulièrement des débats dans l'Hexagone entre défenseurs de cette «tradition culturelle régionale» et militants de la cause animale.

Elle est légalement autorisée depuis 1951 dans une dizaine de départements du Sud de la France où elle représente une «tradition locale ininterrompue». Cela constitue, selon le Code pénal, une exception à l'interdiction générale d'"exercer des sévices graves ou commettre un acte de cruauté envers un animal".

Les plus lus

«Soit quelqu’un a délibérément menti, soit j’ai été lésé par négligence»
Trump hué à New York : «C'était surtout des encouragements, il me semble»
Relaxé, Jeremstar promet de «continuer d'emmerder» les gens qui tuent des taureaux
La lettre poignante de la veuve de Diogo Jota à Andy Robertson
Affaire Lyhanna : premières mesures du gouvernement
Un jeune de 17 ans attaque à coups de machette un ado neuchâtelois