Révélations troublantes : Meghan Markle a «peur» d'être fauchée

Covermedia Covermedia

Meghan, duchesse du Sussex, a révélé sa «peur» de manquer d'argent. L'actrice et femme d'affaires a invité dans son podcast Confessions of a Female Founder la fondatrice milliardaire de la marque de lingerie sculptante Spanx, Sara Blakely. Et elles ont discuté de leur rapport à l'argent et à la richesse.

Sara Blakely, 54 ans, qui détient 100% des parts de son entreprise et dont la fortune est estimée à 1,3 milliard de dollars, a expliqué qu'elle pensait que de nombreuses personnes abordaient la vie avec de fausses idées sur les finances. «Beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils se font de mauvaises idées autour de la réussite ou de l'obtention de la liberté financière et de l'argent», a-t-elle dit à la duchesse du Sussex.

Meghan Markle, qui a 43 ans, lui a répondu qu'elle «adorerait adopter» un meilleur état d'esprit par rapport à l'argent, mais que les femmes étaient souvent dissuadées de prendre les questions financières au sérieux et de créer de la richesse pour elles-mêmes.

«On apprend à tant de femmes à ne même pas parler d'argent. Et il y a beaucoup de culpabilité qui entoure le fait d'avoir beaucoup d'argent», a-t-elle fait remarquer. La mère de deux enfants a ensuite expliqué qu'il était « facile» de croire qu'on pouvait toujours manquer. «Il y a cette crainte de la pénurie auquel il est facile de s'attacher, du genre «je n'en aurai jamais assez»», a-t-elle déclaré.

Meghan Markle et son mari, le prince Harry, âgé de 40 ans, ont une fortune nette combinée évaluée à 60 millions de dollars. Cette semaine, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé que leurs entreprises seraient désormais gérées séparément.

