  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un moment terrifiant Fusillade chez Rihanna: «On nous tire dessus»

Covermedia

26.3.2026 - 09:52

Rihanna a raconté le moment où elle a dû fuir des coups de feu chez elle, à Beverly Hills. Des documents judiciaires obtenus par le Daily Mail décrivent toute l'horreur de l'attaque.

Rihanna a raconté le moment où elle s'est enfuie, terrifiée, alors que des coups de feu retentissaient aux abords de sa maison de Beverly Hills.
Rihanna a raconté le moment où elle s'est enfuie, terrifiée, alors que des coups de feu retentissaient aux abords de sa maison de Beverly Hills.
Covermedia

Covermedia

26.03.2026, 09:52

Selon des documents judiciaires obtenus par le Daily Mail, la superstar de la pop a déclaré à la police qu'elle se trouvait dans une caravane Airstream « Silver Bullet » garée sur le terrain de sa villa de Los Angeles lorsqu'elle a soudain entendu ce qui ressemblait à « dix coups violents sur du métal». Son partenaire, le rappeur A$AP Rocky, se trouvait également dans la caravane à ce moment-là.

Lorsque Rihanna a jeté un coup d'œil à l'extérieur, elle a compris que ce qu'elle avait entendu était des coups de feu et que la caravane se trouvait dans la ligne de mire. La chanteuse de Shut Up and Drive aurait tiré A$AP Rocky par le bras alors qu'il dormait, lui a dit qu'on leur tirait dessus, avant de l'inciter à sa mettre au sol avec elle. Le rappeur a déclaré à la police qu'il s'était réveillé lorsque Rihanna lui avait dit: « On nous tire dessus ».

Selon le document, Rihanna a ensuite déclaré aux officiers qu'elle avait reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux par le passé, sans qu'elle puisse y associer d'événement. A$APRocky a également déclaré à la police qu'il avait déjà eu affaire à une femme qui le harcelait et leur a fourni une photo de la suspecte.

Le couple a trois jeunes enfants qui se trouvaient dans la maison au moment des faits avec la mère de Rihanna et des membres du personnel.

Une suspecte avait été arrêtée peu après et mise en examen. Ivanna Lisette Ortiz a comparu devant le tribunal mercredi (25 mars 26) et a plaidé non coupable des 14 chefs d'accusation retenus contre elle, dont celui de tentative de meurtre.

Les plus lus

Ces régions sont les dernières où l'on peut encore se payer une maison
L'hommage poignant de Steevy Boulay à Loana
F-35: la Suisse va renégocier avec les Etats-Unis
Mondial 2026 : le choix audacieux de l’équipe de France
Images effroyables : des bovins décapités vivants dans un abattoir !
Comment la Chine donne des sueurs froides à l'Amérique