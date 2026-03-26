Rihanna a raconté le moment où elle a dû fuir des coups de feu chez elle, à Beverly Hills. Des documents judiciaires obtenus par le Daily Mail décrivent toute l'horreur de l'attaque.

Rihanna a raconté le moment où elle s'est enfuie, terrifiée, alors que des coups de feu retentissaient aux abords de sa maison de Beverly Hills. Covermedia

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Selon des documents judiciaires obtenus par le Daily Mail, la superstar de la pop a déclaré à la police qu'elle se trouvait dans une caravane Airstream « Silver Bullet » garée sur le terrain de sa villa de Los Angeles lorsqu'elle a soudain entendu ce qui ressemblait à « dix coups violents sur du métal». Son partenaire, le rappeur A$AP Rocky, se trouvait également dans la caravane à ce moment-là.

Lorsque Rihanna a jeté un coup d'œil à l'extérieur, elle a compris que ce qu'elle avait entendu était des coups de feu et que la caravane se trouvait dans la ligne de mire. La chanteuse de Shut Up and Drive aurait tiré A$AP Rocky par le bras alors qu'il dormait, lui a dit qu'on leur tirait dessus, avant de l'inciter à sa mettre au sol avec elle. Le rappeur a déclaré à la police qu'il s'était réveillé lorsque Rihanna lui avait dit: « On nous tire dessus ».

Selon le document, Rihanna a ensuite déclaré aux officiers qu'elle avait reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux par le passé, sans qu'elle puisse y associer d'événement. A$APRocky a également déclaré à la police qu'il avait déjà eu affaire à une femme qui le harcelait et leur a fourni une photo de la suspecte.

Le couple a trois jeunes enfants qui se trouvaient dans la maison au moment des faits avec la mère de Rihanna et des membres du personnel.

Une suspecte avait été arrêtée peu après et mise en examen. Ivanna Lisette Ortiz a comparu devant le tribunal mercredi (25 mars 26) et a plaidé non coupable des 14 chefs d'accusation retenus contre elle, dont celui de tentative de meurtre.