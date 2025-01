Robbie Williams a expliqué dans l'émission Watch What Happens Live pourquoi il avait refusé de se produire lors du couronnement du roi Charles III. Et cela n'a rien à voir avec l'événement en lui-même!

Robbie Williams a confirmé qu'il avait refusé de chanter lors du couronnement du roi Charles III. Covermedia

Covermedia Covermedia

Robbie Williams a confirmé qu'il avait refusé de chanter lors du couronnement du roi Charles III.

Un grand concert a été organisé pour commémorer l'accession au trône du monarque britannique en mai 2023. Paloma Faith, Olly Murs, Katy Perry et Lionel Richie figuraient parmi les stars qui se sont produites à cette occasion. Mais l'interprète d'Angel n'était pas de la fête, retransmise à la télévision et qui avait réuni 12,3 millions de personnes rien qu'au Royaume-Uni.

Lors de son passage à l'émission Watch What Happens Live cette semaine, Robbie Williams s'est expliqué sur son absence qui n'avait rien de politique. « Je travaillais. J'avais un engagement que je ne pouvais pas refuser à cause de l'argent», a répondu le chanteur de 50 ans avec franchise.

Alors que le public croit que les artistes sont payés pour participer à l'événement royal devant les caméras qui retransmettent le spectacle aux téléspectateurs du monde entier, des rumeurs avaient laissé entendre que des stars comme Katy Perry et Lionel Richie se sont produites gratuitement. À la suite de la cérémonie fastueuse, il s'est même dit que les célébrités participant à l'événement avaient payé leur propre voyage pour s'y rendre, la couverture médiatique en résultant leur étant quoi qu'il arrive profitable.

Si Robbie Williams n'a pas participé à la cérémonie de 2023, il avait ouvert le concert du jubilé de diamant de 2012 en l'honneur de la reine Elizabeth II au palais de Buckingham, organisé par Gary Barlow, son coéquipier au sein du groupe Take That.