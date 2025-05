Robert Pattinson a révélé l'impact de la paternité sur son attitude face au travail et à la vie. Lors d'une conférence de presse au Festival de Cannes, avec sa partenaire Jennifer Lawrence, il a évoqué la naissance de sa fille.

Robert Pattinson

Covermedia Covermedia

Robert Pattinson et Jennifer Lawrence jouent de nouveaux parents dans le thriller psychologique Die, My Love, qui a été présenté en compétition au Festival de Cannes ce week-end et a reçu des critiques dithyrambiques.

Lors d'une conférence de presse du film de Lynne Ramsay, les deux acteurs ont évoqué la façon dont avoir eux-mêmes des enfants a influencé leur façon de travailler.

Robert Pattinson, qui a accueilli une fille avec sa compagne Suki Waterhouse en mars dernier, a déclaré: « Je pense que, de la manière la plus inattendue qui soit, avoir un bébé vous donne la plus grande réserve d'énergie et d'inspiration par la suite. C'est une énergie différente».

Jennifer Lawrence, qui a un fils, Cy, âgé de trois ans, et un nouveau-né avec son mari Cooke Maroney, est du même avis. « Avoir des enfants change tout. Cela change toute votre vie. C'est une expérience la fois violente et incroyable. Non seulement ils interviennent dans chaque décision – si je travaille, où je travaille, quand je travaille – mais ils m'ont aussi beaucoup appris», a déclaré la lauréate de l'Oscar.

Robert Pattinson a abondé dans son sens. « C'est littéralement comme ce qu'a dit Jennifer. Depuis qu'elle est née, ajoute le comédien à propos de sa fille, elle a revigoré ma façon d'aborder le travail, et oui, vous êtes une personne complètement différente le lendemain.»

Les deux comédiens veillent tous deux à garder leurs enfants aussi à l'abri du public que possible. Ni l'un ni l'autre ne sont présents sur les réseaux sociaux, et Robert Pattinson et Suki Waterhouse n'ont pas encore révélé le prénom de leur fille.

Le film Die, My Love, qui traite de la dépression post-partum, n'a pas encore de date de sortie en France.