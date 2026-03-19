Robert Pattinson pourrait avoir épousé en secret sa compagne, Suki Waterhouse. Lors de la première de son nouveau film L'Aveu, l'acteur britannique et Zendaya, qui se serait mariée avec Tom Holland récemment, ont laissé entendre auprès d'Extra qu'ils pourraient avoir un secret en commun.

Robert Pattinson

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Robert Pattinson a relancé les rumeurs autour d'un possible mariage avec Suki Waterhouse. Lors de la première à Los Angeles de son prochain film avec Zendaya, L'Aveu, l'acteur et sa collègue ont été interrogés par Extra sur leur « plus grand secret» à ce jour.

Zendaya, qui a récemment fait les gros titres pour son supposé mariage secret avec Tom Holland, a assuré au média que « rien» ne lui venait « vraiment à l'esprit». Quand ce fut au tour de Robert Pattinson de répondre, le comédien a regardé sa collègue et déclaré: « C'est le même secret que toi». Les deux acteurs ont ensuite ri d'un air complice et refusé de donner plus de détails.

Robert Pattinson et Suki Waterhouse se fréquentent depuis 2018 et ont accueilli leur premier enfant, une fille, en mars 2024. Un mois après avoir confirmé qu'ils attendaient un enfant, le couple a suscité en décembre 2023 des rumeurs de fiançailles lorsque la star de Daisy Jones & The Six a été aperçue à Londres avec une bague en diamant à l'annulaire. Quelques jours plus tard, une personne proche du couple a confirmé leurs fiançailles au magazine People: « Ils sont fiancés. Ils veulent tous les deux se marier. C'est important pour eux».

Robert Pattinson et Suki Waterhouse n'ont pas commenté les propos rapportés par le magazine et sont restés très discrets sur leur relation et leur enfant.