Rosamund Pike interpelle un spectateur qui envoyait des SMS pendant la pièce Inter Alia

Rosamund Pike n'a pas apprécié qu'un spectateur envoie des SMS pendant qu'elle jouait dans la pièce Inter Alia. L'actrice n'a pas hésité à évoquer ce méfait lors du salut final, selon le Mail Online.

Rosamund Pike

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Rosamund Pike a interpellé un spectateur qui envoyait des SMS pendant la représentation de sa pièce Inter Alia ce week-end.

Lors du salut final le 30 mai (26), l'actrice de Gone Girl a révélé qu'elle avait remarqué que quelqu'un envoyait des SMS dans la salle alors qu'elle tentait de jouer une scène intense et décisive. Sans désigner cette personne, elle a expliqué pourquoi ce comportement perturbait les comédiens en plein milieu d'une pièce.

«Quelqu'un... envoyait des SMS dans cette partie. Vous savez qui vous êtes et je ne vais pas vous désigner, mais vous savez, ça perturbe... peut-être que c'était très important. Peut-être que vous êtes médecin et que vous êtes en train de sauver la vie de quelqu'un, et j'espère que c'est le cas», a-t-elle déclaré, faisant rire une partie du public.

D'après une vidéo obtenue par le Mail Online auprès d'un autre spectateur, la star de Meurs un autre jour a poursuivi: «Mais nous voyons les choses – nous les ressentons. Je vous ressens, j'ai l'impression que je dois vous soutenir tous. Alors quand je ressens ça et que je le vois, c'est difficile (...) J'essaie de vous raconter une histoire et je vous ressens, et j'espère que vous me ressentez également.»

British actress Rosamund Pike berates at audience member texting on their phone during her theatre show.



“You know who you are and I’m not going to single you out.”



Source: Daily Mail pic.twitter.com/5X5bDd2KRM — Oli London (@OliLondonTV) June 1, 2026

Elle a reçu une salve d'applaudissements du public à la suite de son discours. Plusieurs spectateurs se sont aussi exprimés sur les réseaux sociaux pour féliciter Rosamund Pike d'avoir soulevé cette question après sa représentation.

«Elle a pris le temps, pendant le salut final, de souligner à quel point c'est inacceptable, surtout pendant une scène cruciale. Les acteurs jouent en direct juste devant vous. Rangez votre téléphone pendant quelques heures», a écrit l'un d'eux sur X.

Un autre a posté: « Rosamund Pike a interpellé un spectateur dans le public qui envoyait des SMS pendant un moment très important/intense du salut final, c'était plutôt cool.»

Dans Inter Alia, l'actrice incarne Jessica Parks, juge à la Cour d'assises de Londres, dont les principes professionnels entrent en conflit avec sa vie personnelle. La pièce continue d'être jouée au Wyndham's Theatre de Londres jusqu'au 20 juin. Elle sera transférée à Broadway en novembre.