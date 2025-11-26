L'acteur américain Kevin Spacey va à nouveau faire face à la justice britannique en octobre 2026. Il est accusé d'agressions sexuelles par trois hommes dans le cadre cette fois d'une procédure civile, a indiqué mercredi la Haute Cour de Londres.

La star hollywoodienne a été acquittée en 2023 au Royaume-Uni des charges d'agressions sexuelles portées contre lui par quatre hommes, à l'issue d'un procès pénal de plusieurs semaines.

Deux d'entre eux poursuivent désormais l'acteur au civil. S'ajoute à eux un troisième et nouveau plaignant, l'acteur britannique Ruari Cannon, qui a renoncé à son droit à l'anonymat. Kevin Spacey, oscarisé pour «American Beauty» et «Usual Suspects», a toujours clamé son innocence.

La carrière de l'acteur de 66 ans a été entachée par les multiples accusations dont il a fait l'objet à partir de 2017 dans le cadre du mouvement #MeToo.

Octobre 2026

Lors d'une audience préliminaire qui s'est tenue mercredi devant la Haute Cour de Londres, la juge Christina Lambert a provisoirement fixé à octobre 2026 l'examen de ces trois plaintes. D'autres audiences auront lieu d'ici là pour décider si elles seront traitées de façon conjointe ou séparée.

Les faits dénoncés ont eu lieu entre 2004 et 2015, à l'époque où Kevin Spacey était le directeur artistique du théâtre Old Vic de Londres.

Il s'agit «d'agressions sexuelles présumées commises par l'accusé (Kevin Spacey) sur des jeunes hommes qu'il a rencontrés lorsqu'il travaillait au théâtre Old Vic, dont deux étaient de jeunes acteurs», selon des documents judiciaires consultés par l'AFP.

Dans un documentaire diffusé en mai 2024 sur Channel 4 et baptisé «Spacey Unmasked», Ruari Cannon avait accusé Kevin Spacey de l'avoir touché de manière inappropriée en public en 2013 à Londres alors qu'il avait 21 ans et l'acteur américain 53 ans.

Ruari Cannon, qui a saisi la Haute Cour de Londres en février, poursuit également le théâtre. L'acquittement de 2023 avait suivi la décision d'un tribunal de New York en 2022 de rejeter une plainte civile de 40 millions de dollars déposée contre Kevin Spacey pour des attouchements à caractère sexuel.