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Ruby Rose accuse «Katy Perry m'a agressée sexuellement dans une boîte de nuit»

Covermedia

14.4.2026 - 11:18

Ruby Rose a affirmé sur Threads que Katy Perry avait eu des comportements inappropriés à son égard 20 ans auparavant. La star australienne s'est dit « reconnaissante d'avoir tenu assez longtemps pour trouver (s)a voix».

Ruby Rose accuse Katy Perry de l'avoir agressée sexuellement dans une boîte de nuit il y a 20 ans.
Ruby Rose accuse Katy Perry de l'avoir agressée sexuellement dans une boîte de nuit il y a 20 ans.
Covermedia

Covermedia

14.04.2026, 11:18

La star d'Orange is the New Black a déclaré sur Threads que l'incident présumé avait eu lieu dans un club de Melbourne « il y a près de vingt ans».

L'actrice, mannequin et animatrice de 40 ans a publié ce message sous un post montrant la réaction de la pop star de 41 ans au concert du chanteur canadien Justin Bieber à Coachella ce week-end. La chanteuse de Fireworks a assisté à l'événement avec son compagnon, l'ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau.

« Katy Perry m'a agressée sexuellement dans la boîte de nuit Spice Market à Melbourne. On s'en fout de ce qu'elle pense», a lâché Ruby Rose.

Un représentant de Katy Perry a démenti l'accusation.

« Les allégations de Ruby Rose sur Katy Perry qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas seulement foncièrement fausses, ce sont des mensonges dangereux et imprudents», a-t-il déclaré à CBC News dans un communiqué. « Mme Rose a un passé connu d'allégations publiques sérieuses sur les réseaux sociaux contre diverses personnes, allégations qui ont été niées à maintes reprises par les personnes mises en cause.»

Dans une série de messages, Ruby Rose a ensuite détaillé ce qu'elle avançait. La comédienne a affirmé que l'incident présumé s'était produit alors qu'elle était âgée d'une vingtaine d'années. Katy Perry se serait « penchée» vers elle et aurait « tiré sa culotte sur le côté et frotté son vagin dégoûtant sur (s)on visage».

Ruby Rose a ajouté dans un autre commentaire qu'elle avait déjà « raconté l'histoire publiquement mais l'avait transformée en «petite histoire drôle d'ivrogne»» parce qu'elle ne savait pas « comment l'aborder autrement». Katy Perry l'aurait ensuite aidé à obtenir un visa pour les États-Unis, ce qui expliquerait le silence de Ruby Rose jusque récemment.

Vingt ans plus tard, Ruby Rose se dit « reconnaissante d'avoir tenu assez longtemps pour trouver (s)a voix».

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