L’ex-mari de Katy Perry s’indigne de sa romance avec Justin Trudeau

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Ce larbin mondialiste!» L’ex-mari de Katy Perry s’indigne de sa romance avec Justin Trudeau

Covermedia

19.12.2025 - 17:36

Russell Brand a commenté les amours de son ex-femme Katy Perry avec Justin Trudeau, lors de la conférence Turning Point USA AmericaFest. Et il a dit tout le mal qu'il pensait de l'ex-premier ministre canadien.

Russell Brand
Russell Brand

Covermedia

19.12.2025, 17:36

Russell Brand a critiqué la nouvelle relation de son ex-femme Katy Perry avec Justin Trudeau. L'acteur-comédien et polémiste anglais a fait une apparition lors du premier jour de la conférence Turning Point USA AmericaFest à Phoenix, en Arizona, jeudi 18 décembre, où il a parlé du conservatisme aux États-Unis et de sa conversion au christianisme.

Mais lors de son intervention, Russel Brand a pris le temps de faire une blague sur la pop star Katy Perry, avec laquelle il a été marié de 2010 jusqu'à la finalisation de leur divorce en juillet 2012. « Katy Perry... j'ai été marié avec elle. Je l'aime toujours, et je suis heureux que sa mère soit dans la salle pour me l'entendre dire, mais écoutez... j'étais d'accord avec Orlando Bloom, mais Justin Trudeau? Allez, mec !, s'est-il exclamé. Ne me mettez pas dans la même catégorie que ce type! Ce larbin mondialiste!»

Première de Wicked. Ariana Grande agressée par un fan

Première de WickedAriana Grande agressée par un fan

Justin Trudeau avait déjà été la cible des attaques du polémiste il y a trois ans dans une de ses apparitions sur les réseaux. Il lui reprochait de prôner la démocratie à l'extérieure mais de ne pas l'appliquer au Canada. Les représentants de Katy Perry ou Justin Trudeau n'ont pas encore réagi à ces commentaires.

La chanteuse de Firework et l'acteur Orlando Bloom ont commencé à se fréquenter au début de l'année 2016 et se sont fiancés trois ans plus tard. Le couple a accueilli une fille nommée Daisy Dove en 2020. En juillet, Perry et Bloom ont annoncé qu'ils avaient récemment mis fin à leur relation. Peu de temps après, des rumeurs sur une romance entre la chanteuse et l'ex-premier ministre canadien ont circulé, qui ont été confirmées officiellement par les intéressés sur Instagram plus tôt ce mois-ci.

Russel Brand, âgé de 50 ans, est marié à Laura Gallacher depuis 2017. Le couple a trois enfants. En avril 2025, le comédien de Sans Sarah, rien ne va a été accusée de viol, d'attentat à la pudeur, de viol oral et d'agression sexuelle. Le mois suivant, l'animateur devenu influenceur antivaccin et complotiste a plaidé non coupable devant un tribunal londonien.

Beverly Hills. La police débarque au 70e anniversaire de Kris Jenner chez Jeff Bezos

Beverly HillsLa police débarque au 70e anniversaire de Kris Jenner chez Jeff Bezos

Les accusations portent sur des allégations de quatre femmes distinctes concernant des incidents qui auraient eu lieu entre 1999 et 2005, avant donc qu'il ne fréquente Katy Perry.

«J'étais un toxicomane, un accro au sexe et un imbécile, mais je n'ai jamais été un violeur», avait expliqué Russell Brand dans une vidéo postée sur X. Après un coup de téléphone jugé obscène à l'antenne, Russell Brand avait dû démissionner en 2008 de la BBC. il est également l'objet d'une plainte aux Etats-Unis, déposée en 2023 à New York pour des faits présumés d'agression sexuelle en 2010 sur le tournage d'un film.

Les plus lus

Ces 9 cas de meurtres ont marqué la Suisse - et donnent encore la chair de poule aujourd'hui
Les pédiatres suisses exigent des écoles un changement de mentalité
Trump «n'exclut pas» une guerre avec le Venezuela
Trois morts dans une attaque «délibérée» contre le métro de Taipei
Le célèbre hôtel Castell ferme ses portes pour une durée inconnue
L’ex-mari de Katy Perry s’indigne de sa romance avec Justin Trudeau