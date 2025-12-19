L’ex-mari de Katy Perry s’indigne de sa romance avec Justin Trudeau

Russell Brand a commenté les amours de son ex-femme Katy Perry avec Justin Trudeau, lors de la conférence Turning Point USA AmericaFest. Et il a dit tout le mal qu'il pensait de l'ex-premier ministre canadien.

Russell Brand

Covermedia Covermedia

Russell Brand a critiqué la nouvelle relation de son ex-femme Katy Perry avec Justin Trudeau. L'acteur-comédien et polémiste anglais a fait une apparition lors du premier jour de la conférence Turning Point USA AmericaFest à Phoenix, en Arizona, jeudi 18 décembre, où il a parlé du conservatisme aux États-Unis et de sa conversion au christianisme.

Mais lors de son intervention, Russel Brand a pris le temps de faire une blague sur la pop star Katy Perry, avec laquelle il a été marié de 2010 jusqu'à la finalisation de leur divorce en juillet 2012. « Katy Perry... j'ai été marié avec elle. Je l'aime toujours, et je suis heureux que sa mère soit dans la salle pour me l'entendre dire, mais écoutez... j'étais d'accord avec Orlando Bloom, mais Justin Trudeau? Allez, mec !, s'est-il exclamé. Ne me mettez pas dans la même catégorie que ce type! Ce larbin mondialiste!»

Justin Trudeau avait déjà été la cible des attaques du polémiste il y a trois ans dans une de ses apparitions sur les réseaux. Il lui reprochait de prôner la démocratie à l'extérieure mais de ne pas l'appliquer au Canada. Les représentants de Katy Perry ou Justin Trudeau n'ont pas encore réagi à ces commentaires.

La chanteuse de Firework et l'acteur Orlando Bloom ont commencé à se fréquenter au début de l'année 2016 et se sont fiancés trois ans plus tard. Le couple a accueilli une fille nommée Daisy Dove en 2020. En juillet, Perry et Bloom ont annoncé qu'ils avaient récemment mis fin à leur relation. Peu de temps après, des rumeurs sur une romance entre la chanteuse et l'ex-premier ministre canadien ont circulé, qui ont été confirmées officiellement par les intéressés sur Instagram plus tôt ce mois-ci.

Russel Brand, âgé de 50 ans, est marié à Laura Gallacher depuis 2017. Le couple a trois enfants. En avril 2025, le comédien de Sans Sarah, rien ne va a été accusée de viol, d'attentat à la pudeur, de viol oral et d'agression sexuelle. Le mois suivant, l'animateur devenu influenceur antivaccin et complotiste a plaidé non coupable devant un tribunal londonien.

Les accusations portent sur des allégations de quatre femmes distinctes concernant des incidents qui auraient eu lieu entre 1999 et 2005, avant donc qu'il ne fréquente Katy Perry.

«J'étais un toxicomane, un accro au sexe et un imbécile, mais je n'ai jamais été un violeur», avait expliqué Russell Brand dans une vidéo postée sur X. Après un coup de téléphone jugé obscène à l'antenne, Russell Brand avait dû démissionner en 2008 de la BBC. il est également l'objet d'une plainte aux Etats-Unis, déposée en 2023 à New York pour des faits présumés d'agression sexuelle en 2010 sur le tournage d'un film.