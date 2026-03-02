  1. Clients Privés
Décès du héros de «Dawson» Sa partenaire dans la série culte brise le silence

Covermedia

2.3.2026 - 19:14

Après la mort de James Van Der Beek, Michelle Williams, sa partenaire dans Dawson, a gardé le silence. L'actrice s'est exprimée dimanche (1er mars 26) soir via Entertainment Tonight pour remercier ceux qui ont contribué à la collecte de fonds pour la famille endeuillée.

Après la mort de James Van Der Beek, Michelle Williams, sa partenaire dans Dawson, a gardé le silence.
Covermedia

02.03.2026, 19:14

Michelle Williams a rompu le silence sur la mort de son partenaire de Dawson, James Van Der Beek. L'actrice de Brokeback Mountain a évoqué le décès de son ami et partenaire à l'écran pour la première fois dimanche soir (1er mars 26), après avoir reçu un prix d'interprétation pour sa mini-série télévisée Dying for Sex.

«Je pense à lui et à sa famille en permanence», a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight, dans les coulisses du Shrine Auditorium de Los Angeles, à propos de James Van Der Beek.

Michelle Williams, qui jouait Jen Lindley face à Dawson Leery dans la série dramatique pour adolescents, a ensuite remercié ceux qui ont contribué à la cagnotte GoFundMe mise en place pour soutenir la veuve et les six enfants de l'acteur depuis qu'il est décédé le 11 février à l'âge de 48 ans.

«Difficultés financières importantes». Spielberg fait un don de 25.000 dollars pour la famille de James Van Der Beek

«Difficultés financières importantes»Spielberg fait un don de 25.000 dollars pour la famille de James Van Der Beek

Collecte de fonds

«Je veux aussi dire que, en tant qu'amie de James et amie de la famille, c'est extraordinaire de voir les réactions après son décès et je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué à soutenir la vie de sa famille», a-t-elle poursuivi. «C'est une chose incroyablement significative à laquelle on assiste.» La collecte de fonds a dépassé son objectif initial de 1,5 million de dollars et atteint désormais 2,75 millions de dollars.

Dimanche (1er mars 26) soir, la cérémonie de remise des prix d'interprétation a marqué la première sortie publique de Michelle Williams depuis la mort de James Van Der Beek, qui avait été diagnostiqué d'un cancer colorectal de stade 3 en 2023. Elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série limitée, Dying for Sex, dans laquelle elle incarne une femme atteinte d'un cancer à un stade avancé.

En septembre de l'année dernière, Michelle Williams a retrouvé les membres de l'équipe de Dawson, notamment Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary-Margaret Humes, Kerr Smith et Busy Philipps, pour une lecture en direct de l'épisode pilote à New York, dans le but de collecter des fonds pour F Cancer. James Van Der Beek devait être présent, mais il s'est désisté en raison d'un virus gastrique, et Lin-Manuel Miranda l'a remplacé. Michelle Williams a participé à la production de l'événement avec son mari Thomas Kail.

Carnet noir. James Van Der Beek, héros de «Dawson», emporté par le cancer à 48 ans

Carnet noirJames Van Der Beek, héros de «Dawson», emporté par le cancer à 48 ans

Sa partenaire dans la série culte brise le silence